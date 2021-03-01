《異動股》美國十年期債息回落，銀行股承壓，匯控跌逾４％

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）現價跌４﹒１２％，報４５﹒３５元，跌破
十天平均線（４６﹒３３５元）。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒８３％。該股成交
約１７３３萬股，涉資７﹒９８億元。
美國十年美債上周一度升穿１﹒６厘水平，其後逐步回落，現時報１﹒４２２厘，跌
２﹒３４％。
另外，據外媒《Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｎｅｗｓ》引述市場消息指出，匯控最近兩天裁減倫
敦股票部門，一些受影響員工可選擇調往巴黎或香港。據報匯豐銷售交易ＥＭＥＡ區主管
Ｏｌｉｖｅｒ Ｋａｄｈｉｍ將遷往香港。
銀行股承壓，渣打（０２８８８）跌２﹒２５％，報４９﹒９元，以現價計，該股暫連跌３
日，累計跌幅９﹒５２％。恆生（０００１１）跌１﹒２％，報１４８﹒２元；東亞
（０００２３）跌２﹒０７％，報１７﹒９４元；中銀（０２３８８）跌２﹒３３％，報
２５﹒２元。
現時，恆生指數報２９３４９，升３６８點或升１﹒２７％，主板成交７４０﹒５７億元。
國企指數報１１４４４，升１９７點或升１﹒７５％。恆生科技指數報９２８６，升３３２點或
升３﹒７１％。
即月期指新報２９１９８，升２３９點，低水１５１點。即月國指期貨報１１４２４，升
１５１點，低水２１點。即月科指期貨新報９２８５，升２８２點，低水４１點。
上證綜合指數報３５４１，升３２點或升０﹒９３％，成交１５５２﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報１４８１６，升３０８點或升２﹒１３％，成交１９３４﹒５３億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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匯控（００００５） ４５﹒３５元 跌４﹒１２％
渣打（０２８８８） ４９﹒９０元 跌２﹒２５％
恆生（０００１１） １４８﹒２０元 跌１﹒２０％
東亞（０００２３） １７﹒９４元 跌２﹒０７％
中銀（０２３８８） ２５﹒２０元 跌２﹒３３％
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