《異動股》美國十年期債息回落，銀行股承壓，匯控跌逾４％

《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）現價跌４﹒１２％，報４５﹒３５元，跌破

十天平均線（４６﹒３３５元）。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒８３％。該股成交

約１７３３萬股，涉資７﹒９８億元。

美國十年美債上周一度升穿１﹒６厘水平，其後逐步回落，現時報１﹒４２２厘，跌

２﹒３４％。

另外，據外媒《Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｎｅｗｓ》引述市場消息指出，匯控最近兩天裁減倫

敦股票部門，一些受影響員工可選擇調往巴黎或香港。據報匯豐銷售交易ＥＭＥＡ區主管

Ｏｌｉｖｅｒ Ｋａｄｈｉｍ將遷往香港。

銀行股承壓，渣打（０２８８８）跌２﹒２５％，報４９﹒９元，以現價計，該股暫連跌３

日，累計跌幅９﹒５２％。恆生（０００１１）跌１﹒２％，報１４８﹒２元；東亞

（０００２３）跌２﹒０７％，報１７﹒９４元；中銀（０２３８８）跌２﹒３３％，報

２５﹒２元。

現時，恆生指數報２９３４９，升３６８點或升１﹒２７％，主板成交７４０﹒５７億元。

國企指數報１１４４４，升１９７點或升１﹒７５％。恆生科技指數報９２８６，升３３２點或

升３﹒７１％。

即月期指新報２９１９８，升２３９點，低水１５１點。即月國指期貨報１１４２４，升

１５１點，低水２１點。即月科指期貨新報９２８５，升２８２點，低水４１點。

上證綜合指數報３５４１，升３２點或升０﹒９３％，成交１５５２﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１４８１６，升３０８點或升２﹒１３％，成交１９３４﹒５３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯控（００００５） ４５﹒３５元 跌４﹒１２％

渣打（０２８８８） ４９﹒９０元 跌２﹒２５％

恆生（０００１１） １４８﹒２０元 跌１﹒２０％

東亞（０００２３） １７﹒９４元 跌２﹒０７％

中銀（０２３８８） ２５﹒２０元 跌２﹒３３％

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（ｐｌ）

