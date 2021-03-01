  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2021 10:22

《異動股》美國十年期債息回落，銀行股承壓，匯控跌逾４％

　　《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）現價跌４﹒１２％，報４５﹒３５元，跌破
十天平均線（４６﹒３３５元）。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒８３％。該股成交
約１７３３萬股，涉資７﹒９８億元。
　　美國十年美債上周一度升穿１﹒６厘水平，其後逐步回落，現時報１﹒４２２厘，跌
２﹒３４％。
　　另外，據外媒《Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｎｅｗｓ》引述市場消息指出，匯控最近兩天裁減倫
敦股票部門，一些受影響員工可選擇調往巴黎或香港。據報匯豐銷售交易ＥＭＥＡ區主管
Ｏｌｉｖｅｒ　Ｋａｄｈｉｍ將遷往香港。
　　銀行股承壓，渣打（０２８８８）跌２﹒２５％，報４９﹒９元，以現價計，該股暫連跌３
日，累計跌幅９﹒５２％。恆生（０００１１）跌１﹒２％，報１４８﹒２元；東亞
（０００２３）跌２﹒０７％，報１７﹒９４元；中銀（０２３８８）跌２﹒３３％，報
２５﹒２元。
　　現時，恆生指數報２９３４９，升３６８點或升１﹒２７％，主板成交７４０﹒５７億元。
國企指數報１１４４４，升１９７點或升１﹒７５％。恆生科技指數報９２８６，升３３２點或
升３﹒７１％。
　　即月期指新報２９１９８，升２３９點，低水１５１點。即月國指期貨報１１４２４，升
１５１點，低水２１點。即月科指期貨新報９２８５，升２８２點，低水４１點。
　　上證綜合指數報３５４１，升３２點或升０﹒９３％，成交１５５２﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８１６，升３０８點或升２﹒１３％，成交１９３４﹒５３億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　４５﹒３５元　　　跌４﹒１２％
　　渣打（０２８８８）　　　４９﹒９０元　　　跌２﹒２５％
　　恆生（０００１１）　　１４８﹒２０元　　　跌１﹒２０％
　　東亞（０００２３）　　　１７﹒９４元　　　跌２﹒０７％
　　中銀（０２３８８）　　　２５﹒２０元　　　跌２﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧　鄧聲興:海底撈可吼　內房股適時套利
中國故事01/03/2021
蘇寧財困忍痛斷臂　深圳國資豪斥百五億成蘇寧易購最大股東
FOCUS01/03/2021
【FOCUS】中美之爭股神押注?　拜登遏華關注科企新規
開市Good Morning01/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：龍湖最利好「染藍」消息
中國故事26/02/2021
《神州經脈》美官員籲嚴格執行貿協　滬綜指周挫5%但連升五個月
財經熱話26/02/2021
【月結－新舊輪動】牛年初升後回2月累漲696點　新舊經股執位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>