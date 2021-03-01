《午市前瞻》港股５０天線料有支持，觀望「兩會」消息

《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院通過１﹒９萬億美元疫情紓困方案，另外美國１０年

債息回落至約１﹒４厘，美股上周五（２６日）個別發展，當中道指下挫，納指輕微反彈。港股

於上周五挫逾千點後，今早重返兩萬九。恆指高開４７７點，報２９４５７，受惠於重磅科網股

反彈及恆指換馬股提振大市氣氛，恆指曾升５７０點，高見２９５５０，惟石油、銀行及地產股

舊經濟股回軟，大市升勢受限，升幅一度收窄至２１５點，低見２９１９５。最終恆指半日收報

報２９３２８，升３４８點或升１﹒２０％，主板成交１２０１﹒８６億元。國指報１１３９０

，升１４３點或升１﹒２７％。科指報９２２０，升２６６點或升２﹒９７％。

內地兩市向好，上證綜指報３５２７，升１８點或升０﹒５２％，成交２４５０﹒４３億元

人民幣。深證成指報１４７４０，升２３２點或升１﹒６０％，成交２９５８﹒２１億元人民幣

。

重磅股全線向上，美債息回落紓緩科網股壓力，美團（０３６９０）反彈６﹒１２％，報３

６０﹒８元；騰訊（００７００）揚３﹒８５％，報６８８元；阿里巴巴（０９９８８）微升０

﹒６９％，報２３４元；港交所（００３８８）遭大摩降級與大市同步，但獲摩通升級至增持，

半日漲２﹒２８％，報４８４元；中移動（００９４１）與中信銀行舉行戰略合作，半日升３﹒

８２％，報５５﹒７５元；友邦（０１２９９）升３﹒１４％，報１００﹒１元。

其他重點個股方面，快手（０１０２４）穩定價格期結束，半日續跌０﹒７８％，報３０６

﹒４元；新地（０００１６）及新世界（０００１７）績後齊軟，分別跌４﹒１７％，報１１９

﹒４元及挫３﹒３％，報３８﹒１５元。



＊恆指換馬新貴勁升，阿里健康飆近８％＊



恆指公司公布季檢結果，被納入的恆指新貴表現強勁。恆指新貴龍湖（００９６０）?阿里

健康（００２４１）及海底撈（０６８６２），半日分別升２﹒３９％報４７﹒１元、飊７﹒５

％報２７﹒９５元，及漲６﹒３６％，報６７﹒７元；國指新貴碧桂園服務（０６０９８）及農

夫山泉（０９６３３）亦走高，分別漲２﹒４３％報６５﹒３５元，及升２﹒１４％報５２﹒６

元；而科指新貴海爾智家（０６６９０）及萬國數據（０９６９８）分別揚５﹒４２％報３１﹒

１元，以及升３﹒０５％報１０１﹒２元。

美國十年美債上周一度升破１﹒６厘水平，其後逐步回落，現時維持於１﹒４厘區間，銀行

股承壓。另外，外媒指出，匯控（００００５）最近兩天裁減倫敦股票部門，半日挫２﹒８５％

，報４５﹒９５元；渣打（０２８８８）跌２﹒２５％，報４９﹒９元；恆生（０００１１）走

落１﹒６％，報１４７﹒６元；東亞（０００２３）跌２﹒２９％，報１７﹒９元；中銀（０２

３８８）軟１﹒７４％，報２５﹒３５元。



＊鄧聲興：港股短期阻力為３１０００＊



美債息仍高企，港股持續大回小漲，銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興向對《經濟通

通訊社》表示，預期大市走勢仍反覆。他表示，美國債息高企引至資產價值有相應調整，加上港

股今年累積了一定升幅，因此短期仍有調整空間。

然而，鄧聲興仍看好港股中長期走勢，指出港股相比環球股市增長仍落後，雖然北水近日錄

得淨流出，但金額較早前淨流入為之少，預期待大市整頓後仍會吸引北水流入。短期以３１００

０點為阻力，５０天線（暫約２８６４５點）為支持。

人大政協「兩會」本周召開，鄧聲興認為，市場焦點在於會否討論「放水」。他說，內地經

濟處於穩定狀態，但美國是次實施刺激經濟措施，中國若「陪玩」便可增加流通性，料對港股有

一定刺激作用。鄧聲興補充，未來內地巨企未必再赴美上市而改在港掛牌，同時中概股回流，因

此港股需預備深度容納新股掛牌，看好港股中長期將受刺激。最後，就「兩會」討論事項，他提

醒投資者可留意內消、電動車、光伏等板塊股份。（ｋｉ、ｐｌ）

