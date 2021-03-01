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即市新聞

01/03/2021 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》加股票印花稅作用成疑，阻截北水之說難成立

　　《娥姐錦囊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，提到決定提交法案調整股票
印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付０﹒１％，提高至０﹒１３％。有關決定令人意外
，但可以理解，港府往後會否進一步調高印花稅率，暫難估計，將視乎市況、本港經濟及財政狀
況等多項因素而定，但有指加稅之舉旨在阻截北水南下，則似乎難以成立。
　　今次調高股票印花稅雖然調整幅度大，但以金額計並不多，對政府收入提振作用有限，而相
對巨額財赤來說，更是杯水車薪。本來財政儲備就要未雨綢繆，在不景氣時提供彈藥，加上疫情
總會過去，因此港府今次加稅，存在爭議，但亦可以理解，疫情下，各行各業大受打擊，相對上
，全球股市仍然向好，遂決定向股票印花稅開刀。
　　雖然加稅消息對港交所股價有影響，但股價於周四仍能企穩，周五突然大跌，相信主要是受
外圍消息拖累，亦不排除部分投資者擔心，未來稅率會進一步上調，對港交所前景不利。不過，
我對港交所股份長期依然樂觀，因為全球水浸，資金將繼續流連股市。
　　坊間有人認為今次加稅是阻截北水來港的手段，我認為無此必要，因為本港金融中心服務對
象包括內地企業及國內投資者，內地人口及經濟規模遠超香港，加上不少中概股回流，有需要設
立有管制的渠道，讓內地投資者來港投資，而非阻止北水南下。為了促進市場發展，建議可考慮
在外匯政策方面作出調整，讓內地投資者買賣股份後，無須全數兌換成人民幣，而是可保留部分
外幣，此舉將對與國際市場接軌有利。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。

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