《娥姐錦囊－張賽娥》加股票印花稅作用成疑，阻截北水之說難成立

《娥姐錦囊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，提到決定提交法案調整股票

印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付０﹒１％，提高至０﹒１３％。有關決定令人意外

，但可以理解，港府往後會否進一步調高印花稅率，暫難估計，將視乎市況、本港經濟及財政狀

況等多項因素而定，但有指加稅之舉旨在阻截北水南下，則似乎難以成立。

今次調高股票印花稅雖然調整幅度大，但以金額計並不多，對政府收入提振作用有限，而相

對巨額財赤來說，更是杯水車薪。本來財政儲備就要未雨綢繆，在不景氣時提供彈藥，加上疫情

總會過去，因此港府今次加稅，存在爭議，但亦可以理解，疫情下，各行各業大受打擊，相對上

，全球股市仍然向好，遂決定向股票印花稅開刀。

雖然加稅消息對港交所股價有影響，但股價於周四仍能企穩，周五突然大跌，相信主要是受

外圍消息拖累，亦不排除部分投資者擔心，未來稅率會進一步上調，對港交所前景不利。不過，

我對港交所股份長期依然樂觀，因為全球水浸，資金將繼續流連股市。

坊間有人認為今次加稅是阻截北水來港的手段，我認為無此必要，因為本港金融中心服務對

象包括內地企業及國內投資者，內地人口及經濟規模遠超香港，加上不少中概股回流，有需要設

立有管制的渠道，讓內地投資者來港投資，而非阻止北水南下。為了促進市場發展，建議可考慮

在外匯政策方面作出調整，讓內地投資者買賣股份後，無須全數兌換成人民幣，而是可保留部分

外幣，此舉將對與國際市場接軌有利。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

