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01/03/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒２億人幣，買中移動港交所沽中海油

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國１０年期國債息率回落，納指上周五反彈，恆指上周五插逾
千點後，今日重上兩萬九之上，一度升逾五百點。恆指高開４７７點，報２９４５７，曾升５７
０點，見２９５５０點全日高，惟未有返回上周五高位（２９５７９點），升幅一度收窄至２１
５點，報２９１９５，中午升３４８點。午後在上午波幅內走，恆指收市升４７２點或１﹒６３
％，報２９４５２。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒２億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、香港交易所（００３８８）、保利協鑫能源（０３８００）；淨賣出最多的依
次是中國海洋石油（００８８３）、華潤啤酒（００２９１）、中國太保（０２６０１）。
　　主板成交２０９２﹒２１億元減少３４﹒７％。其中港股通成交５７０﹒７億元，佔總成交
２７﹒３％。

＊北水大手掃中移動，淨流入逾１１億＊

　　工信部部長肖亞慶稱，內地５Ｇ終端連接或是世界第一，中移動升４﹒９３％報５６﹒３５
元，北水淨買入１１﹒２億元。
　　港交所升３﹒４７％報４８９﹒６元，北水淨買入７億元。
　　保利協鑫能源升７﹒３７％報３﹒０６元，北水淨買入４﹒２億元。
　　中海油跌１﹒０８％報９﹒１５元，北水淨賣出４﹒７億元。
　　

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１１﹒１９
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　６﹒９６
　　保利協鑫能源　　（０３８００）　　　　　　４﹒１９
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　３﹒６６
　　中信証券　　　　（０６０３０）　　　　　　２﹒２４

　　淨沽出最多港股：
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－４﹒７４
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　－４﹒３６
　　中國太保　　　　（０２６０１）　　　　　－４﹒３２
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒２４
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－３﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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