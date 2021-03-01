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即市新聞

01/03/2021 16:14

《美元走勢－羅明立》美匯要突破９１有一定難度

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒７０　　　１０６﹒３７　　　１０６﹒５７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１０１　　　１﹒２０７５　　　１﹒２０８８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９９９　　　１﹒３９６４　　　１﹒３９９１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０９１　　　０﹒９０７１　　　０﹒９０９０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５７９　　　７﹒７５５０　　　７﹒７５７３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（２６日），美國眾議院規則委員會針對總統拜登的１﹒９萬億美元的
刺激法案舉行聽證會，按照立法程序，法案將在本周在參議院進行表決。若落實派錢，對經濟有
一定刺激作用。同時，有調查顯示，受訪者會將大約四成的資金直接或間接投資於股票市場，可
能進一步加大股市泡沬。近期美國債息抽升對股市後市表現將起重要影響，如美聯儲下半年收緊
流動性，股市將首當其衝。
　　美國去年第四季個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數及核心指數同樣按年上升１﹒５％，略高
於市場預期。鮑威爾繼續淡化通脹威脅，重申利率將長時間保持低位，加上１０年期國債息率回
落至１﹒４％，美元在９１關口前回軟。
　
＊如不認同通脹樂觀看法，金融市場或現大變化＊
　
　　之前強勢的商品貨幣回吐至５０天線附近，應該有初步支持。英鎊則於２０天線前喘定。美
匯要突破９１有一定難度，關鍵是債息表現，特別是市場如不認同鮑威爾對通脹樂觀的看法，整
個金融市場可以出現很大變化。短期匯市以炒區間波動為合，歐元１﹒１９５０╱１﹒２０００
支持區不宜失守。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒４０１０　　　１﹒３９００　　　１﹒４０５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　賣出澳元　　０﹒７７９０　　　０﹒７６７０　　　０﹒７８３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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