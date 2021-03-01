《美元走勢－羅明立》美匯要突破９１有一定難度

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒７０ １０６﹒３７ １０６﹒５７

歐元╱美元 １﹒２１０１ １﹒２０７５ １﹒２０８８

英鎊╱美元 １﹒３９９９ １﹒３９６４ １﹒３９９１

美元╱瑞郎 ０﹒９０９１ ０﹒９０７１ ０﹒９０９０

美元╱港元 ７﹒７５７９ ７﹒７５５０ ７﹒７５７３

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《美元走勢》上周五（２６日），美國眾議院規則委員會針對總統拜登的１﹒９萬億美元的

刺激法案舉行聽證會，按照立法程序，法案將在本周在參議院進行表決。若落實派錢，對經濟有

一定刺激作用。同時，有調查顯示，受訪者會將大約四成的資金直接或間接投資於股票市場，可

能進一步加大股市泡沬。近期美國債息抽升對股市後市表現將起重要影響，如美聯儲下半年收緊

流動性，股市將首當其衝。

美國去年第四季個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數及核心指數同樣按年上升１﹒５％，略高

於市場預期。鮑威爾繼續淡化通脹威脅，重申利率將長時間保持低位，加上１０年期國債息率回

落至１﹒４％，美元在９１關口前回軟。



＊如不認同通脹樂觀看法，金融市場或現大變化＊



之前強勢的商品貨幣回吐至５０天線附近，應該有初步支持。英鎊則於２０天線前喘定。美

匯要突破９１有一定難度，關鍵是債息表現，特別是市場如不認同鮑威爾對通脹樂觀的看法，整

個金融市場可以出現很大變化。短期匯市以炒區間波動為合，歐元１﹒１９５０╱１﹒２０００

支持區不宜失守。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒４０１０ １﹒３９００ １﹒４０５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 賣出澳元 ０﹒７７９０ ０﹒７６７０ ０﹒７８３０

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

