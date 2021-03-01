【新冠疫苗】復必泰疫苗本周中可開放預約，消息指最快周末起接種

本港自上周五（２６日）起開始正式為市民接種新冠疫苗，過去３日已有逾２萬人打首針，

港府今早（１日）９時再次開放網上預約系統供市民登記接種日期，私家診所亦最快今起收到疫

苗及公布名單，明日（２日）起為市民接種。

而首批５８﹒５萬劑「復必泰」疫苗已在上周六（２７日）由德國抵港，港府指本周中可開

始預約，具體安排會在短期內公布，消息指最快本周末或下周初接種。《香港經濟日報》

