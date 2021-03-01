【新冠肺炎】匯豐海洋中心分行即日起暫停服務

《經濟通通訊社１日專訊》匯豐宣布，由於海洋中心匯豐尚玉及卓越理財中心及日夜理財中

心有一名曾於２月２５日到訪的客戶確診感染２０１９冠狀病毒病，該分行由即日起暫停服務直

至另行通知，毗鄰的理財易中心的營業時間則維持不變。

另外，由即日起，所有零售銀行分行將恢復正常服務時間。海洋中心匯豐尚玉及卓越理財中

心、海洋中心日夜理財中心及香港國際機場卓越理財中心將繼續暫停服務直至另行通知。

（ｂｉ）

