澳門２月博彩收入按年升１﹒３６倍，２０１９年９月以來首增長

《經濟通通訊社１日專訊》澳門博彩監察協調局公布，２月博彩收入７３﹒１２億元（澳門
元．下同），按年上升１﹒３６倍，為２０１９年９月以來首次錄得按年增長。
今年首兩個月，博彩收入１５３﹒３６億元，按年下跌３９﹒２％。（ｂｉ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧 鄧聲興:海底撈可吼 內房股適時套利
|中國故事01/03/2021
蘇寧財困忍痛斷臂 深圳國資豪斥百五億成蘇寧易購最大股東
|FOCUS01/03/2021
【FOCUS】中美之爭股神押注? 拜登遏華關注科企新規
|開市Good Morning01/03/2021
《開市Good Morning》溫傑：龍湖最利好「染藍」消息
|中國故事26/02/2021
《神州經脈》美官員籲嚴格執行貿協 滬綜指周挫5%但連升五個月
|財經熱話26/02/2021
【月結－新舊輪動】牛年初升後回2月累漲696點 新舊經股執位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰