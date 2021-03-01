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即市新聞

01/03/2021 11:12

【預算案】陳茂波：電子消費券分多少期及每期派發金額有調整空間

　　《經濟通通訊社１日專訊》財政司司長陳茂波在一個電台節目上表示，近日聽到很多有關派
發電子消費券的意見，當局會再行研究，而分多少期派發及每期派多少錢都有調整空間，也會要
求儲值支付工具以優惠價幫助商戶安裝這些工具，現正與相關營辦商溝通，期望既能達到政策目
標又可兼顧市民需要。

＊上調股票印花稅對高頻交易有影響＊
　
　　陳茂波指，調高股票印花稅稅率至０﹒１３％後，對高頻交易會有一些影響，但對一般投資
者影響較細，而市場對高頻交易都有些聲音，認為有時會令市場波動性大，當局整體考慮後，相
信增加印花稅後本港股市仍有競爭力。

＊不會劃下最低財政儲備指標＊

　陳茂波稱，撰寫新一份財政預算案時，考慮到當前經濟困難，政府正面臨赤字，以及謀求長遠
發展的需要，除了要在防疫措施投放資源，也要保持財政實力以應對大環境變化，例如中美關係
的變化。他強調不會劃下最低財政儲備的指標。他說，自己剛上任的時候，有指香港有結構性盈
餘，要想辦法如何將盈餘分發出去，但他認為，香港是細小經濟體，面對的波動非常大，而本港
在醫療、教育等經常性開支增長很大。（ｃｌ）

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