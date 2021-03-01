【夜期時段】即月期指報２９２０４點，跌５０點，低水２４９點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９２３６點，跌１８點，低水

２１７點，最新報２９２０４點，跌５０點，低水２４９點，合約成交４９２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１３９７點，跌９點，低水５７點，最新報１１３９０點

，跌１６點，低水６４點，合約成交４１６張。

