【恒指改革】恒指公司：明年中前成份股增至８０隻，最終１００隻

《經濟通通訊社１日專訊》恆生指數公司公布優化恆指諮詢結果，當中恆指成分股數目將增

至１００隻，並目標在２０２２年中前透過定期指數檢討將成分股數目增加至８０隻，最終數目

將固定為１００隻。另亦按七個行業組別選出成分股，包括金融業、資訊科技業及醫療保健業等

，目標是使每個行業組別的市值覆蓋率不低於５０％，行業組別的構成會至少每兩年檢討一次。



＊上市３個月可快速納入指數，股份權重劃一上限為８％＊



至於就迅速納入大型上市新股，將放寬上市歷史要求至三個月，此舉能為指數適時納入新上

市股份提供靈活性。而香港公司成分股的數目將維持為２０至２５隻，指數內的香港公司成分股

數目會至少每兩年評估一次。

另外，對所有恆生指數成分股，包括同股不同權及第二上市成分股，將劃一權重上限為

８％，此權重上限將同時適用於恆生中國企業指數。

上述變動將於今年５月份之指數檢討開始實施，並於６月份之指數調整中生效。

恆生指數公司行政總裁巫婉雯表示，優化後的恆生指數將進一步提升其代表性，並使指數變

得更均衡及多樣化。建基於恆生指數超過５０年的市場歷史，這次的優化將保持恆生指數為香港

股票市場最重要的指標，並繼續與市場同步成長及演變。

恆指公司早前就恆指發表的五項建議，包括擴充行業的代表性、擴大市埸覆蓋率、迅速納入

大型上市新股、保持香港公司代表性，以及改進成分股權重分布。（ｙｗ）

