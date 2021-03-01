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01/03/2021 19:31

《再戰明天》澳洲央行議息，利福國際理文造紙等派業績

　　《經濟通通訊社１日專訊》明日澳洲央行議息，和利福國際（０１２１２）派業績料為市場
焦點。

＊拉加德今晚發表預先錄制講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：１０ａｍ歐洲央行總裁拉加德對德國中小企業
聯合會的年度線上活動發表預先錄制講話。
　　明晚９：００ｐｍ歐洲央行執委帕內塔在歐洲央行、德國央行與芝加哥聯儲舉行的會議上致
開幕詞。１１：００ｐｍ費城聯邦儲備銀行總裁哈克就「公平的勞動力復甦」發表講話。
　　在數據方面，２日７：３０ａｍ，日本公布１月失業率，料由２﹒９％升上３％。
８：３０ａｍ，澳洲公布１月建築許可，月率料由１０﹒９％逆轉至下滑２％。１１：３０ａｍ
，澳洲央行議息，官方指標利率料維持於０﹒１％。３：００ｐｍ，德國公布１月零售銷售，月
率料由下滑９﹒１％升上０﹒５％。６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率料維
持於
０﹒２％，年率料維持於０﹒９％；２月核心消費者物價指數年率料由１﹒４％降至１﹒１％。

＊理文造紙、利福國際派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：海港企業（０００５１）、理文化工（００７４６）、利
福國際、寶龍地產（０１２３８）、理文造紙（０２３１４）、中煙香港（０６０５５）、寶龍
商業（０９９０９）。

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