【企業盈喜】首長四方料去年扭虧為盈，錄應佔溢利不少於５００萬

《經濟通通訊社１日專訊》首長四方（００７３０）公布，預期截至去年１２月底止全年，

將錄得除稅後溢利不少於１５００萬元，並錄料股東應佔溢利不少於５００萬元，相比２０１９

年錄股東應佔虧損，主要由於收入增加和銷售成本下降，導致毛利額提高及其他收入增加所致。

（ｙｗ）

