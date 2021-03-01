【企業盈喜】首長四方料去年扭虧為盈，錄應佔溢利不少於５００萬

《經濟通通訊社１日專訊》首長四方（００７３０）公布，預期截至去年１２月底止全年，
將錄得除稅後溢利不少於１５００萬元，並錄料股東應佔溢利不少於５００萬元，相比２０１９
年錄股東應佔虧損，主要由於收入增加和銷售成本下降，導致毛利額提高及其他收入增加所致。
（ｙｗ）
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