【恒指改革】恒指公司料恒指優化後波幅不會大幅增加

《經濟通通訊社１日專訊》恆指公司公布優化「恆生指數」諮詢總結，目標於２０２２年中

前透過定期指數檢討將成份股數目增加至８０隻，最終數目將固定為１００隻；成份股將從七個

行業組別選出，目標是使每個行業組別的市值覆蓋率不低於５０％；上市歷史要求將縮短至三個

月；維持香港公司成份股的數目為２０至２５隻；以及所有恆生指數成份股，包括同股不同權或

第二上市成份股，將劃一權重上限為８％。



＊成份股數目增至８０隻，市值升至逾３３萬億＊



恆指公司在去年１２月２２日至今年１月２４日進行諮詢，合共收到來自５５間機構的６０

個回覆，所有建議均獲逾６０％人士支持。恆生指數優化後，大中華公司需為恆生綜合大中型股

指數成份股，亦需經０﹒１％換手率測試。恆指公司指，制定行業組別成份股數目時，目標是使

每個行業組別的市值覆蓋率不低於５０％，亦會考慮行業組別特性，包括上市公司市值分佈、上

市公司數目，以及整體權重分佈。恆指公司又模擬成份股達至８０隻時的表現，指數市值將由

１月底時約２６﹒７萬億元，提升２５％至約３３﹒４萬億元。



＊恆指公司：恆指優化後波幅不會大幅增加＊



恆指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，成份股將從七個行業組別選出，未來恆指成分

股將更多元化。按初步模擬結果而言，相信優化後的恆生指數波幅不會大幅增加。

被問到無就恆指成份股中，香港的權重設目標的原因時，他表示，若設限制，當有大型中概

新股納入恆指時，就需要納入大量香港企業以滿足權重目標，因此難以根據權重設限。（ｓｋ）

