【香港政情】葉劉：夏寶龍重新定義愛國者治港，迫切完善選舉制度

《經濟通通訊社記者張可怡１日報道》全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍

於２月２２日，出席全國港澳研究會的研討會時，作了一個重要講話，主題是「愛國者治港」。

新民黨主席、行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀在《經濟通》ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘節目

上指，夏寶龍就「愛國者」標準提出幾個條件，並指出如果要「一國兩制」行穩致遠，要進一步

完善香港的選舉制度。



＊中央不斷鋪墊「愛國者治港」＊



葉劉指，過去幾個月中央不斷鋪墊「愛國者治港」，去年１１月律政司舉辦了《基本法》頒

布三十周年法律論壇，有多名重量級的京官來港，包括國務院港澳事務辦公室副主任張曉明、香

港基本法委員會副主任張勇、原香港基本法委員會主任喬曉陽及港澳辦前副主任馮巍，都就這個

主題發言。他們都是引述鄧小平當年的講話──「治港應以愛國者做主體」。

至於什麼是「愛國者」，當時鄧小平說：「愛國者的標準是尊重自己的民族，誠心誠意擁護

祖國恢復行使對港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。」



＊夏寶龍嚴格定義「愛國者」＊



葉劉認為夏寶龍基於鄧小平的講話重新定義「愛國者」，並定下一個嚴格的要求，讓港人清

晰地知道自己是否及格，或由什麼人治港。

夏寶龍提出幾點，第一是愛國者一定要真心維護國家主權、安全、發展利益，不容許碰觸三

條底線，包括危害國家主權、安全、挑戰中央權力以及利用香港對內地進行滲透破壞；第二是尊

重國家基本制度和特別行政區憲制秩序；第三是愛國者一定要全力維護香港的繁榮穩定，愛國和

愛港不能割裂，更不能對立；在香港特別行政區架構內身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要

管治責任的，一定要是堅定的愛國者。

葉劉解釋，將來不單是行政長官，主要官員包括行會成員、立會成員、區議員、行政長官選

舉委員會成員以及各級法官等，一定要是愛國者。



＊強調完善香港選舉制度＊



葉劉指，中央首次說得如此清晰，要「一國兩制」不變形不走樣，一定要是愛國者治港。她

指中央認為香港過去２０多年來出了那麼多風浪，包括《基本法》第２３條不能落實、國情教育

要撤回，凡是通過《國歌法》、一地兩檢都要經過一翻爭論，都是因為這些肩負責任的人不是愛

國者。

夏寶龍指出，如果要「一國兩制」行穩致遠，以及整個班子都是愛國者，要進一步完善香港

的選舉制度。他亦為此提供了建議，認為「一定要尊重中央的主導權」，即是說不一定跟過往的

「五步曲」，由行政長官上交報告「又上又落」，而是「要符合香港的實際情況，一定有利維護

國家安全和保持香港長期繁榮穩定」。

葉劉解釋，２０１９年的社會事件對香港造成很大的破壞，亦衝擊了國家的主權和安全，因

此一定要配合香港的實際情況，落實行政主導體制。



＊現行「全票制」不健全＊



葉劉認為目前的選舉制度方面不健全，例如行政長官選舉委員會的選舉採用「全票制」，醫

學界有３０個位，投一票就可以投３０票。過往社會沒有那麼撕裂的時候，醫學界都有不同聲音

，有教授、名醫、醫管局公職人員以及年輕醫生，但到２０１６年醫學界清一色，只有一位名醫

方津生醫生，他都是打著民主旗號才當選；會計界亦然，四大會計師行的合夥人在選舉中「全軍

覆沒」。她批評現時的「全票制」令幾個界別都只出現一種聲音，完全做不到均衡參與或反應不

同意見。

她認為如果要確保愛國者治港，和「一國兩制」行穩致遠，這個選舉制度一定要修改。



＊中央主導修改選舉制度扼殺民主？＊



坊間不少人批評，如果由中央主導修改選舉制度，將扼殺香港民主發展空間，葉劉回應指，

無論《中英聯合聲明》或者《基本法》都沒有提及「民主」，甚至「普選」也沒有，而鄧小平先

生早已說過，「我們香港不抄襲西方一套，亦不需要跟內地那一套，應該要有自己一套」，用烈

顯倫法官的說話，「要配合香港作為一個特別行政區、中國直隸中央的特別行政區的身份，配合

香港作為『一國兩制』獨特安排下的地區身份。」

她認為，如果香港是根據中央主導修改選舉制度，仍然不會是清一色，只要不去碰觸「紅線

」就能進入政府體制。現時立會都有兩位非建制議員，如鄭松泰、陳沛然，她期望未來有更多非

建制議員進入政治體制。

