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01/03/2021 16:14

【香港政情】夏寶龍點名黎智英、戴耀廷、黃之鋒極端惡劣須嚴懲

　　《經濟通通訊社１日專訊》國務院港澳辦主任夏寶龍上月出席全國港澳研究會研討會，為「
愛國者治港」原則定調，當時港澳辦刊出其講話全文，但原來仍有未公開內容。《紫荊》雜誌今
日刊出夏寶龍完整致辭，他強調不允許「一國兩制」破壞者染指香港特區政權，並點名黎智英、
戴耀廷、黃之鋒為「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，不僅是不能允許他們染指特區任何公權
力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲。
　　《紫荊》雜誌３月號獨家受權發布夏寶龍致辭全文。夏寶龍在研討會上，批評反中亂港分子
、港獨等激進分離勢力，通過各類選舉進入特區治理架構，包括立法會、區議會等機構，特別是
受「修例風波」影響，一些「黑暴」、「攬炒」、「港獨」分子進入區議會，把本應為社區和基
層服務的公共機構，變成了高度政治化的鬥爭場所，搞得烏煙瘴氣。

＊「愛國者治港」未全面落實＊

　　夏寶龍又指，「愛國者治港」原則還沒有得到全面落實，「無論是在特別行政區的行政、立
法、司法等政權機關，還是在區議會等非政權組織，以及教育、傳媒等領域，尚未真正形成穩固
的『愛國者治港』局面。」他強調，在「愛國者治港」這大是大非問題上正本清源是當務之急，
落到實處是共同責任。

＊「愛港不愛國」是奇談怪論＊

　　提到「愛國者標準」，夏寶龍指香港有一些人聲稱可以「愛港但不愛國」，形容是「奇談怪
論」。他指，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，《基本法》也明文規定，香港特區行
政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員在就職時，必須
依法宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區。香港特別行政區不是別的什麼特別行政區，是中
華人民共和國的特別行政區，效忠香港特別行政區，就理應先要效忠中華人民共和國。

＊建香港特色的民主選舉制度＊

　　至於改革本港選舉制度，夏寶龍稱，完善香港選舉制度，必須根據香港實際情況進行設計，
形成一套符合香港實際、具有「香港特色」的民主選舉制度，絕不能簡單照搬或套用外國的選舉
制度，要堅信符合香港實際情況、有利於維護國家安全和保持香港長期繁榮穩定的選舉制度，就
是最好的制度。（ｈｙ）（ｚｚ）

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