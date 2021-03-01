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01/03/2021 18:28

【企業盈警】閩港控股料去年純利下降７８﹒９％至２００萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》閩港控股（００１８１）預期，截至２０２０年１２月３１日止
年度，錄得綜合溢利２００萬元，按年下降７８﹒９％，２０１９年度錄得綜合溢利９４６﹒２
萬元。
　　集團指，綜合溢利下降主要由於新冠疫情爆發，導致年內需求受壓，集團內地酒店的旅遊接
待人次大幅下降，對集團的酒店營運業務的財務業績造成負面影響。
　　集團預期於今年３月底前刊發業績公告。（ｈｙ）

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