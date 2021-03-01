【企業盈警】閩港控股料去年純利下降７８﹒９％至２００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》閩港控股（００１８１）預期，截至２０２０年１２月３１日止
年度，錄得綜合溢利２００萬元，按年下降７８﹒９％，２０１９年度錄得綜合溢利９４６﹒２
萬元。
集團指，綜合溢利下降主要由於新冠疫情爆發，導致年內需求受壓，集團內地酒店的旅遊接
待人次大幅下降，對集團的酒店營運業務的財務業績造成負面影響。
集團預期於今年３月底前刊發業績公告。（ｈｙ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期 百城樓價環比降 A場反彈
|接通華為01/03/2021
快啲加入Huawei Pay八達通嬴取 $50增值獎賞
|香港政情01/03/2021
【香港政情】葉劉：夏寶龍重新定義愛國者治港 迫切完善選舉制度
|財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧 鄧聲興:海底撈可吼 內房股適時套利
|中國故事01/03/2021
蘇寧財困忍痛斷臂 深圳國資豪斥百五億成蘇寧易購最大股東
|FOCUS01/03/2021
【FOCUS】中美之爭股神押注? 拜登遏華關注科企新規
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰