【企業盈警】閩港控股料去年純利下降７８﹒９％至２００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》閩港控股（００１８１）預期，截至２０２０年１２月３１日止

年度，錄得綜合溢利２００萬元，按年下降７８﹒９％，２０１９年度錄得綜合溢利９４６﹒２

萬元。

集團指，綜合溢利下降主要由於新冠疫情爆發，導致年內需求受壓，集團內地酒店的旅遊接

待人次大幅下降，對集團的酒店營運業務的財務業績造成負面影響。

集團預期於今年３月底前刊發業績公告。（ｈｙ）

