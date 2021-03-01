【企業盈喜】冠力國際料去年盈利增加１８００萬至２１００萬元

《經濟通通訊社１日專訊》冠力國際（００３８０）預期，截至２０２０年１２月３１日止

年度純利按年增加約１８００萬至２１００萬元，２０１９年同期錄得純利６８０萬元，增幅介

乎１﹒６５倍至２﹒０９倍。

該集團指，純利增加主要由於去年溢利的基數相對較低；毛利率的增長；及持續的成本控制

效益。（ｈｙ）

