  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2021 17:50

【企業盈警】中飛租賃料去年股東應佔綜合溢利跌６０％至６５％


　　《經濟通通訊社１日專訊》中國飛機租賃（０１８４８）公布，截至２０２０年１２月３１
日止年度股東應佔綜合溢利按年跌６０％至６５％，而收入與營運利潤與２０１９年度基本持平
，現金結餘亦較２０１９年末上升。
　　集團指，由於疫情影響，佔集團整體業務２２﹒３％的海外業務受到影響。由於民航市場受
疫情嚴重打擊，就Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｌｔｄ的投資作出應佔虧損及撥備約２
億港元。另外，由於人民幣兌美元匯率急速變動，人民幣未變現匯兌浮虧約３億港元。目前集團
債務組合中約１３％為人民幣債，為規避人民幣匯率風險，公司已作出對沖安排，減少了約
５０％的未對沖風險。
　　不過，集團中國區業務業績卓越，主營境內業務的全資附屬公司中飛租（天津）錄得總收入
２７﹒９３億元（人民幣．下同），按年上升４﹒６％，淨利潤飆升約１６０％至４﹒６２億元
，貨幣資金結餘增加２４％至２２﹒４９億元。期內，中飛租（天津）共交付６架飛機及處置
１７架飛機，總資產交易量較前一年增加。
　　集團指，未來將投放更多資源於中國市場，善用機隊升級一站式服務能力和飛機資產管理者
角色乘勢而上，把握更多商機。（ｈｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/03/2021
《神州經脈》上月PMI普跌兼遜預期　百城樓價環比降　A場反彈
接通華為01/03/2021
快啲加入Huawei Pay八達通嬴取 $50增值獎賞
香港政情01/03/2021
【香港政情】葉劉：夏寶龍重新定義愛國者治港　迫切完善選舉制度
財經熱話01/03/2021
【恒指季檢】藍籌新貴受捧　鄧聲興:海底撈可吼　內房股適時套利
中國故事01/03/2021
蘇寧財困忍痛斷臂　深圳國資豪斥百五億成蘇寧易購最大股東
FOCUS01/03/2021
【FOCUS】中美之爭股神押注?　拜登遏華關注科企新規
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>