【企業盈警】中飛租賃料去年股東應佔綜合溢利跌６０％至６５％



《經濟通通訊社１日專訊》中國飛機租賃（０１８４８）公布，截至２０２０年１２月３１

日止年度股東應佔綜合溢利按年跌６０％至６５％，而收入與營運利潤與２０１９年度基本持平

，現金結餘亦較２０１９年末上升。

集團指，由於疫情影響，佔集團整體業務２２﹒３％的海外業務受到影響。由於民航市場受

疫情嚴重打擊，就Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｓｙｎｅｒｇｙ Ｌｔｄ的投資作出應佔虧損及撥備約２

億港元。另外，由於人民幣兌美元匯率急速變動，人民幣未變現匯兌浮虧約３億港元。目前集團

債務組合中約１３％為人民幣債，為規避人民幣匯率風險，公司已作出對沖安排，減少了約

５０％的未對沖風險。

不過，集團中國區業務業績卓越，主營境內業務的全資附屬公司中飛租（天津）錄得總收入

２７﹒９３億元（人民幣．下同），按年上升４﹒６％，淨利潤飆升約１６０％至４﹒６２億元

，貨幣資金結餘增加２４％至２２﹒４９億元。期內，中飛租（天津）共交付６架飛機及處置

１７架飛機，總資產交易量較前一年增加。

集團指，未來將投放更多資源於中國市場，善用機隊升級一站式服務能力和飛機資產管理者

角色乘勢而上，把握更多商機。（ｈｙ）

