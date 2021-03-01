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即市新聞

01/03/2021 10:08

《真知灼見－溫灼培》聯儲局是如何看美債息？

　　《真知灼見》上周最為市場矚目肯定是美十年債息的大舉飆升，並造成了環球股市調整及美
元反彈。不過，當中聯儲局的取向亦很值得我們關注。首先，在一連兩天的國會聽證會上，聯儲
局主席鮑威爾重申，會一直維持寬鬆的貨幣政策，包括每月１２００億美元購債金額不變直至就
業市場改善。另邊廂，兩位地區聯儲局總裁，分別是堪薩斯城及亞特蘭大，則異口同聲指該局無
需對現今美債息的大幅飆升作任何干預行動。這前後兩言論，給予筆者感覺聯儲局一方面可能是
想借助美長債息升為近期熾熱股市降溫。另方面又向市場表達寬鬆的貨幣政策將維持，以為股市
的長期上升護航。假使上述筆者對聯儲局的解讀正確，即聯儲局的用意可能是想美股健康發展，
以免日後出現泡沬爆破。換言之，或許美股短暫調整將難免，並會短暫為避險的美元帶來支持。
但鑑於美股的回落純屬健康調整，即美元的反彈料只會是短暫。
　
　　最後，美十年債息升幅雖顯著，但其他主要貨幣的債息升勢也明顯。如澳紐十年債息現就分
別高企１﹒６４９％及１﹒７７０％。歐元區十年債息雖為負，但已向零及正數邁進。一旦歐洲
十年債息變零或正，料將吸引資金回流歐洲為歐元帶來支持。所以美債息升也未必能對美元帶來
優勢。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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