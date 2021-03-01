【預算迴響】景順：投資者不會因加稅放棄港股

財政預算案決定將本港股票印花稅由０﹒１％調高至０﹒１３％，預期８月實施。景順投資

總監阮偉國認為，「加價總會不開心」，但中美關係持續尷尬下，中概股繼續回流本港上市，加

上不少在港掛牌的公司盈利增幅或有４５％至５０％，相信「投資者不會因為幾點子而放棄港股

市場」。

港股上周出現大調整，除因美債息上升，股票印花稅調升也是因素之一。阮偉國接受訪問時

指，從市場反應來看，大家對加股票印花稅的消息都有點「消化不良」，因市場早已習慣穩定狀

態，是次為２００１年以來首次調整印花稅，當時由０﹒１１２５％降至０﹒１％，而上一次上

調印花稅，則要追溯至１９９３年。「由０﹒１％調升至０﹒１３％只是簡單變化，投資者若買

入１０００元或１萬元的股票，根本分別不大，只是心理或情緒有影響。」



＊機構投資者目標回報３至５成＊



對機構投資者或專業投資者來說，阮偉國稱，他們每次投資前均會作充分研究，目標回報率

最少三成至五成，幾點子的交易成本升幅影響有限。「只要本港新上市的公司仍有不同種類可供

選擇，市場仍有中長線具增長潛力的行業，（基金）不可能因升了３點子（成本），而放棄巨額

回報。」

近日市場對通脹預期升溫，美債息不斷上升。阮偉國表示，去年各國推出的刺激經濟政策，

只是緩和經濟衰退的負面衝擊，不會令通脹急劇上升，相信當各國經濟回復正常軌道後，刺激經

濟措施便會停止。

他續稱，現時國際間資金流動性很高，近日美股回落，美國的基金經理減持美股後，很大可

能會減持美國以外的股票，導致全球股債市場短線走勢均呈同一方向，但投資者始終想要投資回

報，故中長線具增長潛力的中港市場，相信可繼續獲得青睞。

阮偉國對港股前景仍然樂觀，認為港股去年跑輸環球主要市場，今年只是追落後，大市趨勢

仍然向上，「不相信首兩個月已反映了全年盈利復甦的利好因素」。不過，與去年升勢集中於小

部分板塊不同，今年板塊的輪動會很快，大市波動性也偏高，基金除部署與中國中長線發展有關

的行業，同時會吸納部分估值偏低的傳統行業。《香港經濟日報》

