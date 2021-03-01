《保障全方位－左偉豪》新手爸媽的儲蓄大計

《保障全方位》新手爸媽踏入人生新階段，不單生活模式及生活習慣改變，而且更要重新規

劃財務，為子女建立穩固的財務基礎。市場上有林林總總的儲蓄計劃，不少父母不知道應如何入

手。筆者認為，作為新手爸媽，可以先從提取保單價值及財富傳承的角度作考慮。

子女由初生至成人都有不同財務目標需要照顧，所以一份容許保單持有人在需要時能提取保

單價值的儲蓄保險計劃相當重要。這類儲蓄保險計劃能提供穩定的財富增長，亦容許保單持有人

提取保單價值，以滿足人生不同目標及財務需要，而餘下的價值又會在保單內一直滾存。



＊財富傳承與人壽保障＊



財富傳承亦是新手爸媽在選擇儲蓄計劃時另一考慮因素。市場有新推出的儲蓄保險計劃可無

限次更換保單被保人，保障期亦會隨著被保人的轉換更改為至最新被保人１３８歲，而且更換被

保人不會影響保單價值，確保財富能夠代代延續，如傳家之寶般，將財富傳承至下一代。

筆者亦明白為人父母後，總會事事憂心，除了要為子女的未來打算，也特別擔心自己一旦出

事，會令另一半及孩子頓失所依。幸而，這類新的儲蓄計劃特設市場獨有的彈性延續選項，兼顧

客戶人壽保障與財富傳承規劃的需要。市場獨有的彈性延續選項，讓客戶可選擇分配部分的保單

價值作財富承傳，另一部分作人壽保障。客戶可預先指定一名後備被保人，當現有被保人一旦不

幸身故，指定後備被保人將會成為新被保人，而預先分配保單價值的部分將會傳承至後代，讓財

富繼續滾存；保單餘下的部分則以恩恤保險賠償一筆過支付予指定受益人，提供即時經濟支援。

不論那個年代，為人父母殊不容易，由照顧孩子的日常起居飲食，以至家庭的財務規劃都要

仔細考慮。作為保險業一分子，我們希望可以透過創新的保險產品，幫助各位父母輕鬆計劃未來

，開拓理想生活，將財富承傳跨越世代。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左

偉豪》

