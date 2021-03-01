科技股反彈，恒指收漲４７２點報２９４５２點，科指反彈近４％

《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院通過拜登１﹒９萬億美元的疫情紓困計劃。另外，美

國十年期美債息回落，推動上周五納指急彈，港股上周急挫１６６４點後，今日重上兩萬九關，

但仍受制廿天線（２９７６８點）。恆指高開４７７點，報２９４５７。受惠於重磅科網股反彈

及恆指換馬股提振大市氣氛，升幅曾擴至５７０點，高見２９５５０，惟未有返回上周五高位（

２９５７９），升幅一度收窄至２１５點，報２９１９５。午後恆指升幅擴大，曾復升逾４００

點。最終收報２９４５２，升４７２點或升１﹒６３％。今日再錄得北水流入，全日淨流入近８

４０５萬元，主板成交大減三成半至２０９２﹒２１億元。國企指數報１１４５３，升２０６點

或升１﹒８４％。恆生科技指數報９２９８，升３４４點或升３﹒８５％。

即月期指新報２９２５９，升３００點，低水１９４點。即月國指期貨報１１４１７，升１

４４點，低水３７點。即月科指期貨新報９２９３，升２９０點，低水３２點。

藍籌大致個別發展，紐約證交所將啟動對中海油（００８８３）的摘牌程序，中海油收跌１

﹒０８％，報９﹒１５元。大摩發布報告，下調港交所（００３８８）評級至「與大市同步」，

以反映印花稅上調，不過摩通上調港交所評級至「增持」，目標價５４５元。港交所結束五連跌

，升３﹒４７％，報４８９﹒６元；友邦（０１２９９）升２﹒９４％，報９９﹒９元。科技股

反彈，美團（０３６９０）升７﹒８８％，報３６６﹒８元，為全日表現最好藍籌；騰訊（００

７００）升５﹒２１％，報６９７元。



＊指數新貴齊造好，阿里健康飆逾９％＊



恆指國指科指新貴齊造好，阿里健康（００２４１）、龍湖（００９６０）和海底撈（０６

８６２）獲納入恆指，將於３月１５日起生效，阿里健康飆升９﹒４２％，報２８﹒４５元；

龍湖升３﹒７％，報４７﹒７元；海底撈（０６８６２）漲８﹒１７％，報６８﹒８５元。碧桂

園服務（０６０９８）及農夫山泉（０９６３３）獲納入國指成份股，碧服升０﹒８６％，報６

４﹒３５元；農夫山泉升１﹒５５％，報５２﹒３元。

海爾智家（０６６９０）及萬國數據（０９６９８）納入恆生科技指數，海爾智家升６﹒４

４％，報３１﹒４元；萬國數據（０９６９８）升３﹒３６％，報１０１﹒５元。遭剔除的丘鈦

（０１４７８）、貓眼娛樂（０１８９６）及易鑫（０２８５８）仍然造好，丘鈦升３﹒３９％

，報１５﹒２４元；貓眼升２﹒８４％，報１５﹒２２元；易鑫升３﹒１６％，報２﹒９４元；

同被踢出恆生科技指數的心動（０２４００），集團料去年淨利潤跌逾８８％，先跌後升４﹒０

６％，報７１﹒８元。



＊債息回落致銀行股受壓，匯控連跌２日＊



十年美債上周一度飆至１﹒６厘樓上，之後輾轉回落，最新造１﹒４０７厘。美國十年債息

回落，本地銀行股受壓，匯控（００００５）跌２﹒５４％，報４６﹒１元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅３﹒２５％。恆生（０００１１）跌１﹒３３％，報１４８元；東亞（００

０２３）跌３﹒６％，報１７﹒６６元；渣打（０２８８８）跌１﹒０８％，報５０﹒５元；中

銀（０２３８８）跌１﹒３６％，報２５﹒４５元。

工信部部長肖亞慶在在國新辦新聞發布會上表示，５Ｇ用戶規模快速攀升，目前５Ｇ終端連

接數超過２億，可能是世界第一的。中資電訊股大漲，中移動（００９４１）升４﹒９３％，報

５６﹒３５元；中電信（００７２８）升６﹒０２％，報２﹒６４元；中聯通（００７６２）升

４﹒６７％，報５﹒１５元。



＊汽車股走高，比亞迪彈逾８％＊



內地工信部部長肖亞慶今日表示，內地新能源汽車產銷量連續６年蟬聯世界第一，期間累計

已售出約５５０萬輛，反映新能源汽車產業發展取得積極成效，消息利好汽車股走高。比亞迪（

０１２１１）升８﹒０１％，報２１３元；吉利（００１７５）升３﹒３７％，報２６﹒０５元

；東風（００４８９）升２﹒８％，報７﹒３４元；廣汽（０２２３８）升２﹒３６％，報７﹒

３７元；五菱（００３０５）升２﹒５６％，報２元。

澳門２月博彩收入按年升１﹒３５倍，是２００９年９月以來首次錄得按年增長，終止連跌

１６個月。濠賭股普遍造好，銀娛（０００２７）升２﹒１９％，報７２﹒４５元；金沙（０１

９２８）升０﹒９６％，報３６﹒６５元；新濠（００２００）升５﹒２２％，報１６﹒９２元

；永利澳門（０１１２８）升２﹒３２％，報１４﹒９８元。但美高梅（０２２８２）去年全年

虧損５２﹒０２億元，插５﹒２％，報１３﹒１２元。（ｃａ）

