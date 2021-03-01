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即市新聞

01/03/2021 11:50

《每周華語－黃溢華》阿蘇火山、長崎開港、火星登月、苦戰核潛

　　《每周華語》近日美國市場擔心「通脹」浮現，美國債息率回升，股市見回吐壓力。如果全
球未來半年至一年走出疫情，經濟反彈，通脹回升不足為奇。而美息率（Ｙｉｅｌｄｓ）由市場
決定，亦可視為「ＱＥ」不停，不斷任印之下，即使央行不「加息」，債市也可以反映太多供應
，息率須回升。
　
　　日本天災極多，不久前東北官城對海又有地震，十天後的「３．１１」正好是東北地震十周
年。當年不只有巨大海嘯，更引致今天仍未真正克服的核電站災難的殘局。「３．１１」天災事
件對日本有巨大政經打擊，而日本今年又有雪災及疫情，７月奧運能否及時「舉辦」。仍是未知
之數，而地震不斷，日本不少地區仍有活火山。例如阿蘇山，乃日本九州中央的活火山，此乃火
山群，最高的山岳稱為「阿蘇五岳」，其中以「中岳」今天仍是一座活火山。「３．１１」之後
，阿蘇山火山口西北側十公里發生頻繁地震活動！可見十年前的大地震影響全日本。２０１５年
，「中岳」大爆發，噴煙至二千公尺。又到２０１９年，「中岳」又再噴發。「３．１１」十周
年，地理上，東北官城與阿蘇山相去甚遠！可見日本以「一國」看，都無時無刻面對地震╱天災
。１９３９年，日本發行了「阿蘇國立公園」的郵品╱郵票。阿蘇火山為日本賺取不少觀光外匯
。日本大地「美、美、美」！疫情之下，損失慘重。近周日股升回歷史水平之上，但相對其他國
家，日本早於１９９０╱１９９５年股市見頂急挫之後，形成長期通縮。１９８５年╱１９９０
年見日股及日圓急升，美日１９８５年簽了協議，讓美金融大行可於日本全面入市。日圓自
１９８５年急升至１９８９╱１９９０年，終引致日本金融市場大地震！日本汽車１９７０╱
１９９０年代成功「登陸」歐美大市場，晶片╱電腦產業又成功，專著「日本第一」
（「Ｊａｐａｎ　ａｓ　Ｎｕｍｂｅｒ　Ｏｎｅ」，１９７９，Ｅｚｒａ　Ｖｏｇｅｌ）於
１９４５年成為戰敗國之後，使日本人心再一次回升、重拾信心。但１９９５年╱２０２１年的
２５年，日本仍未能走出經濟困局。日本海外收入仍甚豐：產業早作分散，但２００８年的美次
按危機及２０１１年「３．１１」大地震甚而目前仍面對的疫情，全球失衡，均使日本不只面對
天災，更要面對人禍及經濟去向不清晰。阿聯酋又探火星，採用了日本的火箭，日本太空科研亦
出色，而日本軍工科技有潛力，亦於晶片有再大展拳腳的基礎。因而日本困局卅年左右，除非又
有更不幸的天災及地緣事情，相信日本可穩定經濟局面。中日關係改善，必利好日本，但日本在
中美╱南韓之間要找「角色」非一件易事。日本不少銀行╱廠商在緬甸有大量投資，今亦面對不
輕的考驗。
　
　　長畸開港１５０周年（２００９年），又有郵品發行。長崎二戰也「吃」了原子彈，長崎與
中國及不少外國早有商貿。坡本龍馬（１８３６－１８６７）於長崎也有不少作為、事跡。二戰
中途島以「五分」鐘決成負：日本海軍赤城主力航母「五分」之失誤，引致日海軍大敗，終失去
戰力及太平洋戰局。中東１９７０年代油價暴升，日本的汽車產業戰後賺了第一筆巨大收入！
１９７０╱１９９０年，日企業亦全球大賺，「Ｗａｌｋｍａｎ」大賣，不少日本品牌升級，世
界知名。創意產業大賣，例如鳥山名的「悟空」系列，衍生了大量商機，今天２０２１年仍是大
賣產品之一。可惜大賺之後，「中」了「讓」日圓急升的美「計謀」：大升、大升，再暴跌的資
產價格，使日本失去不少產業的領導地位，亦使南韓可急起直追，搶奪不少日本市場。二戰後１
美元兌３６０日圓，１９９０╱１９８５年，日圓急升，２００８╱２０１１年，日圓又再升至
７５╱８０兌一美元水平，日圓上升太急，終引致日本失衡，失重心。而資產價格自１９９０╱
１９９５年不斷下滑，今年日股升回歷史水平之上：意義根本不大了。
　
　　美Ｎｏｒｍａｎ　Ｒｏｃｋｗｅｌｌ（１８９４－１９７８）乃著名畫家，作品甚豐，反映
美國文化及立國精神。正是：「行萬里路，勝讀萬券書」！但細看人家的藝術作品，也可了解別
國的人民、思維及歷史。因而多看多分析別國的藝術作品必有更深認識。今天不少國家的傳統文
化都衍生於不同層次的藝術產業、文學作品及傳統曲目等等。
　
　　多國很快自火星努力進行科研，１０年後，美國可能送回火星的土壤。很久以前，我們對月
亮已有很多猜想，中國曆法來自月亮，不少生命來自「滿月」的現象：無月亮，無潮漲潮退也不
會有更多生命及多物種的世界！地球生命，也「源」自月亮，但今天地球生態告急了，火星的科
研成果「遠水不可救近火」！因而各大國潛航萬里也好，苦戰取勝也好，也不及一起認真把地球
生態穩定下來更為重要。
　
　　二戰見很多重要戰役，改變歷史之走向。前蘇聯得力極嚴寒，力保首都莫斯科，日本不打蘇
聯，全力於太平洋，使史太林可以調兵力保莫斯科。今年全球見暴風雪，「打」的是疫情及地緣
不穩。「Ｉｓｌａｎｄ　ｏｆ　ｆｉｒｅ」一書紀錄了史太林格勒其中的個重戰事，前蘇聯及時
力保戰線且反攻柏林。二戰表面結束，但地緣平穩失衡，不幸天災日多及今天的疫情，使二戰後
建立的美元「主軸」金融市場、全球化╱國際貿易步入危機之中了。《資深市場人士　黃溢華》

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