《地產人眼－黃漢成》在家工作難成新常態

《地產人眼》新冠疫情大大改變了港人的生活習慣，為了減少人群聚集及接觸，以免遭受病

毒感染，學生需要在家中遙距學習，許多機構亦准許員工在家工作，早前有大型銀行宣布，由今

年開始，可容許員工申請靈活工作模式，意味著員工可繼續在家工作而不用回辦公室上班，而該

大型銀行亦計劃大幅減租多層樓面以節省開支，有評論指在網絡應用如此廣泛及方便的年代，在

家工作將成為日後新常態，實體辦公室有機會被淘汰，然而在家工作並不是每個行業都適合，而

且效益及產出亦成疑，傳統寫字樓仍具實質價值。



先說客觀條件的限制，香港居住環境普遍十分狹窄，留在家中工作，尤其有小孩子在旁，難

免會受到種種干擾，此外當中還牽涉到員工自律問題，先不說去年有大機構管理培訓生於在家工

作期間違規外出行山，即使員工們乖乖的留在家中工作，但在缺乏工作氛圍及相關設施之下，工

作效率定必會大降，隨時「Ｗｏｒｋ Ｆｒｏｍ Ｈｏｍｅ」變成「Ｒｅｓｔ Ｆｒｏｍ

Ｈｏｍｅ」。



在家工作亦涉及管理問題，下屬不在眼底下，主管們始終難以管理，更別說在家工作存在一

定的網絡風險及商業機密外洩等問題，其實在辦公室上班，不單純粹只是為了完成工作，當中還

包含同事間的合作與及互相激勵，繼而對公司產生忠誠和歸屬感，大型銀行大幅削減承租樓面，

某程度亦折射出該行業對未來前景之看法，不全是因為實行員工在家工作，事實上，近期亦有中

資科技公司擴充，增加租用寫字樓樓面，可見企業對商廈辦公室始終存在一定的需求，在家工作

難成企業新常態。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

