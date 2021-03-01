《鍾之日記》藍籌新貴發力，恒指上兩萬九

《鍾之日記》３月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國眾議院通過拜登１﹒９萬億美元的疫情紓困計劃，美十年期國債息率回落至１﹒４厘，

納指上周五反彈，香江魚缸上周急瀉，今日在一眾藍籌新貴發力下，重上兩萬九。

恆指高開４７７點，升幅曾擴至５７０點，高見２９５５０，最終收報２９４５２，升

４７２點或升１﹒６３％。今日再錄得北水流入，全日淨流入近８４０５萬元，主板成交大減三

成半至２０９２﹒２１億元。

騰訊（００７００）升５﹒２％報６９７元，成交居首。美團（０３６９０）成交第二大，

急升７﹒９％，為表現最好藍籌。新地（０００１６）挫３﹒７％，為表現最差藍籌。

紐約證交所將啟動對中海油（００８８３）的摘牌程序，中海油收跌１﹒０８％。



＊ＰＭＩ放緩，惟Ａ場跌多反彈＊



受春節假期因素、年初散發疫情的影響，中國官方及民間ＰＭＩ雙雙放緩。２月官方製造業

ＰＭＩ為５０﹒６％，連續三個月下跌，且跌至九個月以來最低點；同月非製造業商務活動指數

為５１﹒４％較上月回落１個百分點，也創出去年２月新冠肺炎疫情爆發以來新低。２月財新製

造業ＰＭＩ走勢與統計局一致，錄５０﹒９，連降三個月至２０２０年６月以來的最低值。

經濟數據雖遜，但滬深股市上周經歷暴跌後，今日由股王茅台（滬：６００５１９）帶領反

彈，滬綜指高開午後升幅再擴，全日收升１﹒２１％，報３５５１﹒４點，深市升勢更猛，深成

指全日漲２﹒４１％。兩市全日成交８７３２億元人民幣，較上日成交減少３﹒７％。



＊恆指擬有百隻成份股，染藍股齊獲炒起＊



恆指公司的季檢結果上周五揭盅，本月１５日正式生效，恆生指數成分股數目進一步由５２

隻增加至５５隻，沒有股份被剔除。恆指公司今日表示，目標於２０２２年中前透過定期指數檢

討將成份股數目增加至８０隻， 而最終數目將固定為１００隻，較現時５５家成份股大幅增加

。

被納入的恆指新貴齊被炒起，阿里健康（００２４１）飆９﹒４％，報２８﹒４５元，修補

上周缺口；海底撈（０６８６２）抽升８﹒２％，報６８﹒８５元；惟龍湖（００９６０）則較

平穩，收市漲３﹒７％。

國指新貴碧桂園服務（０６０９８）及農夫山泉（０９６３３）尾段升幅均有收窄，收市分

別升０﹒９％和１﹒６％；而科指新貴海爾智家（０６６９０）大漲６﹒４％，萬國數據（０９

６９８）也升３﹒４％。



＊深圳國資馳援蘇寧，深圳國際持股電商王國仍跌２％＊



蘇寧易購（深：００２０２４）公布重磅消息，蘇寧系掌門人張近東及其旗下多家公司，擬

將近兩成蘇寧易購權益轉讓予深圳國資委旗下兩家公司。交易完成後，蘇寧易購將不再存在控股

股東或實際控制人，張近東失控股地位，持股比例減至２１％，而深圳國資則以２３％股權成為

蘇寧易購第一大股東，另外阿里巴巴（０９９８８）旗下淘寶中國則繼續持股２０％。

預計該宗交易涉資超過１４８億元人幣，其中深圳國際（００１５２）旗下深國際出資

約５１﹒６億元人幣，收購８％蘇寧易購股權。深圳國際身負重任，股價先升後跌，收跌２％。

深受債務問題困擾的蘇寧易購今早Ａ股復牌，因深圳政府出手打救，無懸念開市即漲停至收

市，報７﹒７元人民幣。

盡管蘇寧系至今未出現任何債務違約，但財困消息早已不脛而走，蘇寧易購今日回覆內媒時

表示，張近東一方獲得的資金，將優先用於通過增資蘇寧電器等方式來提高其資本實力，優化財

務結構。蘇寧易購這番說辭不免令外界認為，蘇寧系的確面臨債務壓頂風險。

另外值得留意的是，蘇寧的債務問題引起外界關注，導火索來自中國恆大（０３３３３）。

恆大在２０１６年擬借殼分拆恆大地產回Ａ上市，接受了包括蘇寧控股在內的多家企業的戰略投

資，但在恆大借殼計劃失敗後，蘇寧控股竟然同意不要求中國恆大回購總值２００億元的投資款

，無論是挽救恆大還是挽救蘇寧，當中都閃現深圳政府身影，箇中關係耐人尋味。中國恆大（０

３３３３）收跌０﹒８％。



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