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即市新聞

01/03/2021 17:00

《鍾之日記》藍籌新貴發力，恒指上兩萬九

　　《鍾之日記》３月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美國眾議院通過拜登１﹒９萬億美元的疫情紓困計劃，美十年期國債息率回落至１﹒４厘，
納指上周五反彈，香江魚缸上周急瀉，今日在一眾藍籌新貴發力下，重上兩萬九。
　　恆指高開４７７點，升幅曾擴至５７０點，高見２９５５０，最終收報２９４５２，升
４７２點或升１﹒６３％。今日再錄得北水流入，全日淨流入近８４０５萬元，主板成交大減三
成半至２０９２﹒２１億元。
　　騰訊（００７００）升５﹒２％報６９７元，成交居首。美團（０３６９０）成交第二大，
急升７﹒９％，為表現最好藍籌。新地（０００１６）挫３﹒７％，為表現最差藍籌。
　　紐約證交所將啟動對中海油（００８８３）的摘牌程序，中海油收跌１﹒０８％。

＊ＰＭＩ放緩，惟Ａ場跌多反彈＊

　　受春節假期因素、年初散發疫情的影響，中國官方及民間ＰＭＩ雙雙放緩。２月官方製造業
ＰＭＩ為５０﹒６％，連續三個月下跌，且跌至九個月以來最低點；同月非製造業商務活動指數
為５１﹒４％較上月回落１個百分點，也創出去年２月新冠肺炎疫情爆發以來新低。２月財新製
造業ＰＭＩ走勢與統計局一致，錄５０﹒９，連降三個月至２０２０年６月以來的最低值。
　　經濟數據雖遜，但滬深股市上周經歷暴跌後，今日由股王茅台（滬：６００５１９）帶領反
彈，滬綜指高開午後升幅再擴，全日收升１﹒２１％，報３５５１﹒４點，深市升勢更猛，深成
指全日漲２﹒４１％。兩市全日成交８７３２億元人民幣，較上日成交減少３﹒７％。

＊恆指擬有百隻成份股，染藍股齊獲炒起＊

　　恆指公司的季檢結果上周五揭盅，本月１５日正式生效，恆生指數成分股數目進一步由５２
隻增加至５５隻，沒有股份被剔除。恆指公司今日表示，目標於２０２２年中前透過定期指數檢
討將成份股數目增加至８０隻，　而最終數目將固定為１００隻，較現時５５家成份股大幅增加

　　被納入的恆指新貴齊被炒起，阿里健康（００２４１）飆９﹒４％，報２８﹒４５元，修補
上周缺口；海底撈（０６８６２）抽升８﹒２％，報６８﹒８５元；惟龍湖（００９６０）則較
平穩，收市漲３﹒７％。
　　國指新貴碧桂園服務（０６０９８）及農夫山泉（０９６３３）尾段升幅均有收窄，收市分
別升０﹒９％和１﹒６％；而科指新貴海爾智家（０６６９０）大漲６﹒４％，萬國數據（０９
６９８）也升３﹒４％。

＊深圳國資馳援蘇寧，深圳國際持股電商王國仍跌２％＊

　　蘇寧易購（深：００２０２４）公布重磅消息，蘇寧系掌門人張近東及其旗下多家公司，擬
將近兩成蘇寧易購權益轉讓予深圳國資委旗下兩家公司。交易完成後，蘇寧易購將不再存在控股
股東或實際控制人，張近東失控股地位，持股比例減至２１％，而深圳國資則以２３％股權成為
蘇寧易購第一大股東，另外阿里巴巴（０９９８８）旗下淘寶中國則繼續持股２０％。
　　預計該宗交易涉資超過１４８億元人幣，其中深圳國際（００１５２）旗下深國際出資
約５１﹒６億元人幣，收購８％蘇寧易購股權。深圳國際身負重任，股價先升後跌，收跌２％。
　　深受債務問題困擾的蘇寧易購今早Ａ股復牌，因深圳政府出手打救，無懸念開市即漲停至收
市，報７﹒７元人民幣。
　　盡管蘇寧系至今未出現任何債務違約，但財困消息早已不脛而走，蘇寧易購今日回覆內媒時
表示，張近東一方獲得的資金，將優先用於通過增資蘇寧電器等方式來提高其資本實力，優化財
務結構。蘇寧易購這番說辭不免令外界認為，蘇寧系的確面臨債務壓頂風險。
　　另外值得留意的是，蘇寧的債務問題引起外界關注，導火索來自中國恆大（０３３３３）。
恆大在２０１６年擬借殼分拆恆大地產回Ａ上市，接受了包括蘇寧控股在內的多家企業的戰略投
資，但在恆大借殼計劃失敗後，蘇寧控股竟然同意不要求中國恆大回購總值２００億元的投資款
，無論是挽救恆大還是挽救蘇寧，當中都閃現深圳政府身影，箇中關係耐人尋味。中國恆大（０
３３３３）收跌０﹒８％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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