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01/03/2021 11:33

【大灣區】廣東省政府發布推動競爭政策在大灣區先行落地實施方案

　　《經濟通通訊社１日專訊》廣東省人民政府發布《關於印發廣東省進一步推動競爭政策在粵
港澳大灣區先行落地實施方案的通知》，提出組建廣東省粵港澳大灣區競爭政策委員會、全面落
實公平競爭審查制度、加強和改進反壟斷執法、支持深圳開展競爭執法先行試點、建立行政執法
與司法審判銜接機制等。
　　通知提出，組建由省有關單位和珠三角９市政府組成的廣東省粵港澳大灣區競爭政策委員會
，負責統籌指導競爭政策在粵港澳大灣區廣東省區域的實施，研究擬訂有關政策和指南，組織調
查、評估區域性市場競爭狀況，發布評估報告和協調反壟斷執法等重要事項。邀請香港、澳門競
爭執法機構參與委員會的相關事務。建立粵港澳三地競爭執法機構執法會商機制，在各自法律制
度安排下，自願開展執法協助和人員往來交流合作等。
　　在落實公平競爭審查制度方面，全面清理妨礙粵港澳大灣區統一市場和公平競爭的規定和做
法，重點清理妨礙民營企業發展和違反內外資一致原則的歧視性准入、指定交易政策措施。
　　通知亦提出要營造公平便利的准入環境，對港澳投資者全面實行准入前國民待遇加負面清單
的管理制度，實現市場領域「非禁即入」。深入推進「證照分離」「多證合一」「壓縮企業開辦
時間」等改革，提升企業開辦便利化水平，降低企業制度性交易成本。推廣「粵港銀政通」服務
，並擴大至澳門經營者，實現港澳投資者商事登記就地受理以及遠程辦理。（ａｃ）

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