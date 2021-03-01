【大灣區】廣東省政府發布推動競爭政策在大灣區先行落地實施方案

《經濟通通訊社１日專訊》廣東省人民政府發布《關於印發廣東省進一步推動競爭政策在粵

港澳大灣區先行落地實施方案的通知》，提出組建廣東省粵港澳大灣區競爭政策委員會、全面落

實公平競爭審查制度、加強和改進反壟斷執法、支持深圳開展競爭執法先行試點、建立行政執法

與司法審判銜接機制等。

通知提出，組建由省有關單位和珠三角９市政府組成的廣東省粵港澳大灣區競爭政策委員會

，負責統籌指導競爭政策在粵港澳大灣區廣東省區域的實施，研究擬訂有關政策和指南，組織調

查、評估區域性市場競爭狀況，發布評估報告和協調反壟斷執法等重要事項。邀請香港、澳門競

爭執法機構參與委員會的相關事務。建立粵港澳三地競爭執法機構執法會商機制，在各自法律制

度安排下，自願開展執法協助和人員往來交流合作等。

在落實公平競爭審查制度方面，全面清理妨礙粵港澳大灣區統一市場和公平競爭的規定和做

法，重點清理妨礙民營企業發展和違反內外資一致原則的歧視性准入、指定交易政策措施。

通知亦提出要營造公平便利的准入環境，對港澳投資者全面實行准入前國民待遇加負面清單

的管理制度，實現市場領域「非禁即入」。深入推進「證照分離」「多證合一」「壓縮企業開辦

時間」等改革，提升企業開辦便利化水平，降低企業制度性交易成本。推廣「粵港銀政通」服務

，並擴大至澳門經營者，實現港澳投資者商事登記就地受理以及遠程辦理。（ａｃ）

