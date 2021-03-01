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即市新聞

01/03/2021 10:23

【債務風險】華夏幸福未能如期償還債務增至１１０億，股價觸跌停

　　《經濟通通訊社１日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）債務問題進一步惡化。該公司上
周五（２６日）發布公告稱，近期公司下屬子公司新增未能如期償還本息金額５８﹒１７億元人
民幣債務。截至目前，公司累計未能如期償還債務本息合計１１０﹒５４億元人民幣。
　　與此同時，公司公開發行的債券也面臨違約風險。華夏幸福境外發展子公司ＣＦＬＤ
（Ｃａｙｍａｎ）　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｌｔｄ﹒上周五在新加坡交易所公告稱，截至當日
，未償付將於２０２１年２月２８日到期、票面利率８﹒６２５％的５﹒３億美元債券，公司正
針對短期流動性問題制定整體方案。
　　上述公告提及，需要時間來解決短期流動性問題，計劃及時與所有離岸債券持有人進行透明
對話，以確定並執行能達成共識的解決方案。公司還表示會以平等和合理的態度對待所有的債務
償還義務，不管是在岸還是離岸。
　　《彭博》數據顯示，華夏幸福除上述５﹒３億美元離岸債券外，在３月份還有多隻境內債券
面臨到期或投資人可能行使回售選擇權，包括１６華夏０２、１６華夏０１以及１６華夏０４、
１９華夏０１，這些在岸債券本金額約８８億元人民幣。

＊傳展期方案確定，不兌付到期本金及８５％利息延付＊

　　而針對已違約債務的展期方案，市傳已基本確定，惟還將由債權人投票決定是否通過。華夏
幸福具體債務展期方案為：一、不?付到期本金；二、到期支付１５％應付利息、剩餘８５％應
付利息延期６個月支付，順延期間?付款項不另計利息；三、本金展期期限１２個月；四、兜底
條款：後續國內債券或境外債券有更優解決方案或展期方案，可與更優解決方案保持一致。
　　華夏幸福盤初曾觸跌停，現瀉６﹒４％，報７﹒９５元人民幣。（ｗｌ）

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