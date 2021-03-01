【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨回籠１００億

《經濟通通訊社１日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購操作。為第７０日開展逆回購。

公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨回籠１００億元。本周共有８００億元逆

回購到期，周一到周五到期規模分別為２００億、１００億、１００億、２００億和２００億元

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人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

