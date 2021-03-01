  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2021 08:43

【債務風險】電商王國變天，深圳國資豪斥１４８億成蘇寧最大股東

　　《經濟通通訊社１日專訊》蘇寧易購（深：００２０２４）公布重磅消息，蘇寧系掌門人張
近東及其旗下蘇寧控股、蘇寧電器聯同國資公司西藏信托，擬將合共２１﹒４５億股或２３％權
益轉讓予深國際控股公司和深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司，轉讓價每股６﹒９２元（人民幣
．下同），較停牌前收市價７元折讓１﹒１％，交易涉資超過１４８億元，其中深國際出資
５１﹒６億元，鯤鵬資本出資９６﹒９億元。
　　深國際為深圳國際（００１５２）附屬公司，和鯤鵬資本一樣都由深圳國資委控制。若交易
完成，深圳國資將持股２３％，成為蘇寧易購第一大股東，至於張近東將失蘇寧易購控股地位，
蘇寧系在公司持股比例被減至２１％，另外阿里巴巴（０９９８８）旗下淘寶中國則持股
２０％。
　　蘇寧易購將於今早復牌。

＊上市公司變臉暴蝕，張近東賣股權坐實財困＊

　　蘇寧易購解釋，張近東一方出售持股是為引入國有戰略投資，優化公司股權結構和治理結構
，但事實上，蘇寧易購財務問題已迫在眉睫，在股權轉讓公告發布的前兩日（２６日），蘇寧易
購發布去年業績快報，顯示營業總收入雖然同比僅下跌了４％，淨利潤卻由淨賺１４６億元變臉
成虧損近６０億元。
　　盡管蘇寧易購至今未有任何債務違約，但財困消息早已不脛而走，去年１１月有內地自媒體
指出，蘇寧控股自當時起計將有超過１３００億元負債在一年內到期，手頭現金遠遠不足以償付
；自此之後張近東多次質押股權套現，蘇寧控股發債券置換到期債務，而旗下體育賽事直播平台
ＰＰ體育因版權費爭議，先後被終止轉播英超和意甲賽事。
　　外電去年１１月便曾引述消息指出，蘇寧易購為緩解自身的財務壓力，考慮出售電商業務持
股，並試探戰略投資者和私募基金的興趣。
　　中金指，行業競爭加劇以及新模式迭代下，蘇寧易購盈利階段性承壓，本次國資入股可部分
打消投資者對公司短期資金與集團債務的疑慮。（ｅｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/02/2021
《神州經脈》美官員籲嚴格執行貿協　滬綜指周挫5%但連升五個月
財經熱話26/02/2021
【月結－新舊輪動】牛年初升後回2月累漲696點　新舊經股執位
財經熱話26/02/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
剖析天下26/02/2021
【氣候危與機】地球仍趨世紀升溫逾3度　「綠色」膺新興賺錢方式
中國故事26/02/2021
【兩會在即】防疫至上核酸檢測不可缺　兩會採訪主要網上進行
中國故事26/02/2021
【兩會在即】聚焦GDP目標赤字率　會否修訂香港選舉制度未明朗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>