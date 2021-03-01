【債務風險】電商王國變天，深圳國資豪斥１４８億成蘇寧最大股東

《經濟通通訊社１日專訊》蘇寧易購（深：００２０２４）公布重磅消息，蘇寧系掌門人張

近東及其旗下蘇寧控股、蘇寧電器聯同國資公司西藏信托，擬將合共２１﹒４５億股或２３％權

益轉讓予深國際控股公司和深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司，轉讓價每股６﹒９２元（人民幣

．下同），較停牌前收市價７元折讓１﹒１％，交易涉資超過１４８億元，其中深國際出資

５１﹒６億元，鯤鵬資本出資９６﹒９億元。

深國際為深圳國際（００１５２）附屬公司，和鯤鵬資本一樣都由深圳國資委控制。若交易

完成，深圳國資將持股２３％，成為蘇寧易購第一大股東，至於張近東將失蘇寧易購控股地位，

蘇寧系在公司持股比例被減至２１％，另外阿里巴巴（０９９８８）旗下淘寶中國則持股

２０％。

蘇寧易購將於今早復牌。



＊上市公司變臉暴蝕，張近東賣股權坐實財困＊



蘇寧易購解釋，張近東一方出售持股是為引入國有戰略投資，優化公司股權結構和治理結構

，但事實上，蘇寧易購財務問題已迫在眉睫，在股權轉讓公告發布的前兩日（２６日），蘇寧易

購發布去年業績快報，顯示營業總收入雖然同比僅下跌了４％，淨利潤卻由淨賺１４６億元變臉

成虧損近６０億元。

盡管蘇寧易購至今未有任何債務違約，但財困消息早已不脛而走，去年１１月有內地自媒體

指出，蘇寧控股自當時起計將有超過１３００億元負債在一年內到期，手頭現金遠遠不足以償付

；自此之後張近東多次質押股權套現，蘇寧控股發債券置換到期債務，而旗下體育賽事直播平台

ＰＰ體育因版權費爭議，先後被終止轉播英超和意甲賽事。

外電去年１１月便曾引述消息指出，蘇寧易購為緩解自身的財務壓力，考慮出售電商業務持

股，並試探戰略投資者和私募基金的興趣。

中金指，行業競爭加劇以及新模式迭代下，蘇寧易購盈利階段性承壓，本次國資入股可部分

打消投資者對公司短期資金與集團債務的疑慮。（ｅｙ）

