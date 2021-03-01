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即市新聞

01/03/2021 10:42

【債務風險】「天下第一村」驚傳攬儲爆雷，華西村黨委堅稱無問題

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國最富裕的村莊之一，多年來被官方宣傳為新農村建設典範的
江西華西村，近日驚傳財務爆雷。自上周開始，陸續有人在網上聲稱，自己投資了華西村金融產
品，但無法領回華西村承諾的１０％利息，網傳一段影片顯示，數百人冒著小雨到華西村要求兌
回存款，多名保安在場維持秩序，情況未見混亂。
　　華西村黨委對內媒表示，影片內容屬實，是外面的引資款到期兌付，強調華西村「資金沒問
題，兌付沒問題」，擠兌現象是坊間傳言引致。
　　多家內媒各自引述消息指，華西村曾承諾提供１０％利息，吸引投資者存款，但投資者近日
兌回產品時只能取回本金，利息一分都沒有。若消息屬實，華西村不但構成債務違約，還有可能
涉及非法吸收公眾存款的刑事罪行。內媒《財經》記者向華西村黨委查詢，為何此前承諾的
１０％利息無法兌現，對方以信號不好為由掛斷電話，之後便找不到該名負責人。
　　華西村被稱為「天下第一村」，改革開放後率先施行農田集中承包制，並大力發展鋼鐵產業
，全村實現富裕後推進轉型升級，發展高科技產業及金融業。
　　華西村通過華西集團持有一家Ａ股上市公司華西股份（深：０００９３６），華西集團在
２０１９年多次傳出流動性困難，需要當地政府紓困。
　　華西股份今早高開，目前窄幅波動，升０﹒３％。（ｅｙ）

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