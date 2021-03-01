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即市新聞

01/03/2021 08:08

【聚焦數據】２月官方製造業ＰＭＩ跌至５０﹒６％９個月低遜預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》國家統計局公布，２月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）為
５０﹒６％，較上月回落０﹒７個百分點，連續三個月下跌，且跌至九個月以來最低點，差於市
場預期的５１﹒１％。
　　２月，非製造業商務活動指數為５１﹒４％，較上月回落１個百分點，表明非製造業擴張步
伐有所放慢。
　　２月綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒６％，低於上月１﹒２個百分點，表明企業生產經營活動
總體擴張放緩。

＊假日因素影響２月企業生產經營＊

　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，今年春節假日落在２月中旬，假日因
素對本月企業生產經營影響較大，製造業市場活躍度有所下降，景氣水平較上月回落。不過，仍
連續１２個月位於臨界點以上，反映中國經濟總體延續擴張態勢，但步伐進一步放緩。
　　數據顯示，生產指數為５１﹒９％，比上月回落１﹒６個百分點，高於臨界點，反映製造業
生產擴張步伐有所放慢。新訂單指數為５１﹒５％，比上月回落０﹒８個百分點，高於臨界點，
反映製造業市場需求增速放緩。
　　從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５２﹒２％，比上月微升０﹒１個百分點；中、小型企業
ＰＭＩ分別為４９﹒６％和４８﹒３％，比上月回落１﹒８和１﹒１個百分點，均低於臨界點。
　　另外，２月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒６％，比上月回落１﹒２個百分點，反映春節
當月中國企業生產經營活動總體繼續保持擴張，但擴張幅度有所收窄。（ａｃ）

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