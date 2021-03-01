【聚焦數據】２月官方非製造業ＰＭＩ跌至５１﹒４％創爆疫以來低

《經濟通通訊社１日專訊》國家統計局公布，２月非製造業商務活動指數為５１﹒４％，較

上月回落１個百分點，為連續３個下跌，且創去年２月新冠肺炎疫情爆發以來新低，但仍是連續

第１２個月位於臨界點以上，反映非製造業擴張步伐進一步放緩。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，服務業擴張力度有所減弱。服務業商

務活動指數為５０﹒８％，低於上月０﹒３個百分點，仍高於臨界點，表明服務業繼續保持擴張

，但幅度有所收窄。從行業情況看，與居民消費密切相關的零售、餐飲、娛樂等行業商務活動指

數均位於擴張區間且高於上月，行業經營活動相對活躍；電信廣播電視衛星傳輸服務、貨幣金融

服務等行業商務活動指數高於５８﹒０％，業務量保持較快增長。同時，住宿、資本市場服務、

租賃及商務服務等行業商務活動指數位於臨界點以下。從市場預期看，服務業業務活動預期指數

為６３﹒２％，高於上月７﹒９個百分點，企業對近期服務業市場發展前景較為樂觀。

建築業景氣度有所回落。建築業商務活動指數為５４﹒７％，低於上月５﹒３個百分點，表

明受春節假日及天氣因素等影響，建築業施工進度有所放緩。從市場需求和預期看，新訂單指數

和業務活動預期指數分別為５３﹒４％和６８﹒２％，高於上月２﹒２和１４﹒６個百分點，表

明近期建築業市場需求有所增加，行業發展預期向好。（ａｃ）

