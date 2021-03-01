【聚焦數據】中國２月財新製造業ＰＭＩ三連降至５０﹒９，遜預期

《經濟通通訊社１日專訊》今日公布的２０２１年２月財新中國製造業ＰＭＩ（採購經理指

數）錄得５０﹒９，較上月跌０﹒６個百分點，雖然連續第十個月位於擴張區間，但已連降三個

月，降至２０２０年６月以來的最低值，亦低於市場預期的５１﹒３，顯示製造業復甦邊際效應

進一步減弱。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ一致，國家統計局公布的２０２１年２月製造業ＰＭＩ錄得

５０﹒６，低於上月０﹒７個百分點，同樣連續三個月放緩。



＊新出口訂單指數連續第二個月大幅低於榮枯線＊



製造業供給、需求繼續維持擴張態勢，但擴張速度放緩。２月生產指數和新訂單指數分別錄

得過去十個月和九個月的最低值。外需繼續拖累總需求，新出口訂單指數連續第二個月大幅低於

榮枯線。

受供求增速放緩影響，就業市場繼續承壓，２月就業指數連續第三個月位於收縮區間，且降

幅有所擴大。市場恢復節奏放緩後，企業並不急於補充員工離職後的空缺。盡管如此，當月積壓

工作數量仍出現九個月來首次下降，顯示市場需求疲弱。



＊通脹壓力續增，復甦動能進一步減弱＊



價格指數繼續高企，通脹壓力持續增加。２月製造業企業購進價格指數大幅高於榮枯線，但

漲幅略有放緩。成本端價格上漲亦部分傳導至需求側，２月製造業企業出廠價格繼續上漲，但漲

幅放緩。

盡管供需擴張力度放緩，但製造業企業經營者對國內外疫情形勢好轉信心充足，２月生產經

營預期指數跳漲至２０１４年９月以來第二高點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２月製造業復甦動能進一步減弱，供求增速放緩，就業壓

力增加，通脹壓力持續增加，盡管如此，企業對未來預期更加樂觀，市場信心主要來自過去一年

多疫情防控經驗的積累，尤其是不利的秋冬時節即將結束的因素。目前看來，既要精心呵護後疫

情時代經濟復甦的態勢，又要給予通脹足夠的重視，是政策面臨的主要挑戰。（ｗｌ）

