【ＦＯＣＵＳ】中美之爭股神押注？拜登遏華關注科企新規

【ＦＯＣＵＳ】「Ｎｅｖｅｒ ｂｅｔ ａｇａｉｎｓｔ Ａｍｅｒｉｃａ」，當９０歲的

億萬富翁巴菲特，在最新致股東年度信中高喊此結論，拜登以科技戰為重心遏制中國愈顯順理成

章。而檢驗指標之一即是，針對中國科企相關交易的限制新規會否在本月２２日如期生效。



＊巴菲特：永遠不要做空美國＊



中美「老二ＶＳ老大」的全球影響力之爭，似迎來「股神」押注。巴郡執行長巴菲特周六

（２７日）發布一年一度致股東信，儘管極力迴避政治－－大選爭議、國會騷亂、種族衝突乃至

肺疫死傷，但就喊出「我們堅定不移的結論，就是永遠不要做空美國。」

時值新上任的拜登高舉「Ａｍｅｒｉｃａ ｉｓ ｂａｃｋ」大旗，另邊廂中國本周開幕的

全國兩會勢揭盅「十四五」關鍵大計，有「中國通」之稱的澳洲前面總理陸克文周末即稱，中美

實力前所未有接近，未來１０年對兩國來說是「不成則敗（ｍａｋｅ ｏｒ ｂｒｅａｋ）」，

對全球而言亦將是「危險」。而官媒喉舌英文《中國日報》近日直指，拜登早期對華政策「有特

朗普主義之嫌」，更恐暗示中美關係重建前景難樂觀。



＊ＩＣＴＳ供應鏈交易或設限＊



拋開新提名的貿易代表戴琦將對華關稅稱為與中國抗衡的「政策工具」，拜登政策的「特朗

普成色」有多少，另一大檢驗指標即是，上屆政府針對中國科企「信息和通信技術與服務

（ＩＣＴＳ）供應鏈」交易的限制新規，會否如期生效。

據美國商務部１月１９日發布的規則，自３月２２日起，其有權禁止或限制涉及中國、俄羅

斯、伊朗等６個「外國對手」，與美國ＩＣＴＳ供應鏈的交易。具體包括關鍵基礎設施、網絡基

礎設施╱衛星、敏感個人數據、監視╱家庭網絡╱無人機、通訊軟件、新興技術（如人工智能、

機器學習、量子計算、高級機器人）６大類別。

新規或影響至少４５０萬間美企並大增其合規成本，但華盛頓耳語指，新規將如期付諸實施

，助拜登政府對中國進行精准打擊。



＊十四五料加緊半導體業突圍＊



面對以科技戰為重心的新華府，中國科技突圍勝算幾何？智庫布魯金斯學會針對全球高科技

公司近１６０位高管的最新調查就顯示，中國未來５年最有希望躋身全球前三的科技行業包括電

動車、雲計算、工業物聯網軟件及解決方案，而先進半導體代工及半導體設備領域，僅８％的高

管認為有望躋身全球前三。

關於中國在十四五期間推動技術自力更生的前兩大政策工具，最多高管選擇「大量補貼半導

體及其他關鍵技術領域的國企龍頭」及「增加對大學及國家實驗室核心技術基礎研究的資助」。

符合國策的核心科技行業未來不愁金援，中芯（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）

周一早市各抽升６﹒５％、１０％，疊加恆指或將迎５１年來最大調整－－永遠不要做空美國的

同時，或也永遠不要低估中國。

