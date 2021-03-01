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即市新聞

01/03/2021 11:49

《融天納地－溫天納》股市交岔路

　　《融天納地》近期內地食品、尤其是豬肉和糧食的供應收緊幅度比預期更強，自２０２０年
４季度以來，受供需兩方面因素驅動，食品價格的上升勢頭已經超出季節性。另外，受非洲豬瘟
持續影響，目前生豬和豬肉供給回升進度大幅不及預期，ＣＰＩ食品通脹預期將上揚。
　
　　觀察通脹趨勢，受今年上半年食品和大宗商品價格預期上升，全年ＣＰＩ同比將逐季上揚。
至於通脹上升將推動內地貨幣政策正常化，而市場通脹預期上調勢必加大資產價格波動率。從宏
觀基本面角度看，目前內地整體政策正常化的速度尚不至於對增長構成制約。不過，需要關注通
脹預期變化，短期政策寬鬆雖利好經濟增長及盈利增長，若貨幣政策對通脹預期上升的反應過於
滯後，亦會觸發市場過熱，更會引來其後更為明顯的緊縮政策。一系列預期將壓抑投資市場的風
險偏好，導致風險資產價格呈現波動。
　
　　近期資本市場呈現波動，大宗商品價格上揚，亦需要關注內地ＰＰＩ會否出現超預期上升的
風險。觀察歷史數據，一般而言，每一輪ＰＰＩ上升期，幾乎都伴隨著石化鏈、黑色、有色的價
格大幅上升。目前這輪ＰＰＩ上升周期的宏觀環境特徵為內外需改善，全球流動性過剩觸發通脹
風險，預期後續ＰＰＩ將繼續上升。
　
　　從此輪經濟復甦的自身特點來看，全球製造業ＰＭＩ已接近歷史高點，後續隨著疫苗接種逐
漸完成，內外需復甦速度可能放緩，ＰＰＩ環比回升的幅度也可能下降。借古鑒今，預期今年
ＰＰＩ同比將持續回升，低點為年初的０﹒３％，高點在年底可能超過７％甚至８％，估計年內
ＰＰＩ較大機會超預期上升。
　
　　需要考慮，全球、尤其是美國需求回升和大宗商品通脹可能會比此前預期的更為強勁。若然
全球需求復甦，供需缺口將進一步擴大、美國尤甚。全球產出缺口將快速彌合，推升通脹水平。
考慮到內地自身需求不弱、政策寬鬆適中，內地ＰＰＩ和核心通脹將隨內地非食品ＣＰＩ將呈明
確的逐月回升走勢，投資市場需要密切關注。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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