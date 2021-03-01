《匯市一周－徐惠芳》觀望環球經濟數據，美元反彈外幣回軟

《匯市一周》展望本周，關注澳洲聯儲會議、美國２月非農就業報告等。投資者還要密切關

注疫苗接種的情況，還有美國總統拜登的１﹒９萬億刺激計劃何時推行。



由於全球疫苗接種速度加快，以及對全球增長改善的樂觀情緒，支持了通脹將上升的預期，

美國國債收益率急升，導致投資者消化的收緊貨幣政策時間早於美聯儲和其他央行暗示的時間路

線。美匯指數上漲０﹒７８％，至９０﹒９１，為一周最高水準。上周五（２６日）公布的數據

顯示，美國１月消費者支出錄得七個月來最大增幅，但通脹仍較溫和。



美國眾議院通過拜登推出的近２萬億美元援助方案正式獲得通過，對美國經濟增長和通脹可

望再度升溫。近期，美國國債收益率飆升，美元吸引力上升，美匯指數重回兩周前９１關口。美

元吸引力可否增強，將留意本周美國一系列的經濟和就業數據表現。



美聯儲繼續釋放鴿派信號，刺激市場擔心再通脹憂慮。寬鬆的金融環境、財政刺激承諾、以

及新冠疫苗進展，料經濟活動重啟帶動價格上漲。全球貿易升溫料將令商品貨幣受惠，投資者樂

見英國走出疫情復甦的進展。



周一（１日）美國公布２月Ｍａｒｋｉｔ和ＩＳＭ製造業ＰＭＩ公布，若美國製造業數據優

於預期，反映經濟及就業市場復甦，可望提升美元資產價值。技術上，美匯指數在底部反彈並突

破１０和２０日線，若漲勢延伸，下一個阻力位將看９１﹒５８或９２﹒１５。美匯指數上周五

收９０﹒９２水平，上方阻力９１﹒４５、９１﹒９５，下方支持９０﹒２５、８９﹒８０、

８９﹒２０。



澳洲聯儲將於明周二（２日）宣布２月利率會議，市場預期，央行保持鴿派貨幣政策，以控

制經濟發展和匯價穩定。但根據近期經濟和通脹情況，低息環境推高澳洲房價，就業市場出現緊

張，或將面對過度通脤壓力。值得留意央行最新貨幣政策啟示，可間接影響澳元走勢發展。



本周澳洲公布的貿易帳，零售銷售和消費者信心指數，將指引澳元短期走勢。技術上，澳元

兌美元上周下跌，創去年３月後最大跌幅，若美元強勢持續，有可能突破０﹒７７後回調至

０﹒７６２０或０﹒７５６４。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

