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即市新聞

01/03/2021 16:04

《師傅教路－黃瑋傑》深圳國際收購蘇寧得益不確定，股價料續橫行

　　《師傅教路》深圳國際（００１５２）公布，其間接持有的全資附屬公司深國際及鯤鵬資本
與出讓方訂立股份轉讓框架協議。根據協議，深國際及?鵬資本分別擬按每股６﹒９２元人民幣
收購蘇寧易購８％及１５％股權，交易分別作價５１﹒５４億元及９６﹒６３億元人民幣，合計
作價１４８﹒１７億元人民幣。消息公布後，在深交所掛牌上市的蘇寧易購復牌漲停，但深圳國
際股價卻衝高回落。

＊建立綜合物流營運模式＊

　　據深圳國際指出，集團已建立較為完善的「物流基礎設施開發＋物流服務＋產業基金」綜合
物流營運模式，本次潛在收購如獲落實，集團與蘇寧易購在物流主業、項目拓展、資本運營等方
面均可能形成較強的協同效應，集團可適時承接蘇寧易購的物流資源，加速實現綜合物流港項目
的全國布局，進一步增強市場份額與競爭力。
　　蘇寧易購是中國最大的零售商之一，物流倉儲及配送網絡遍布全國，截至２０２０年１２月
３１日，已在４８個城市投入營運６７個物流基地，在１５個城市有１７個物流基地在建或擴建
。雙方的合作可助力集團進一步獲取稀缺的物流土地資源，促進其綜合物流港「投　建　融　管
」商業模式的滾動發展，提高重資產收益水平。集團認為本次潛在收購實施後將有利於其構建「
商流＋物流」的發展模式，推動集團由「物流基礎設施提供商」向「物流產業綜合服務商」轉型


＊股價１２至１３﹒５元橫行＊

　　深圳國際要向物流產業綜合服務商轉型，其中一個短板就是缺少商流導入。蘇寧易購作為中
國最大零售商之一，經營涵蓋了線下實體店、線上電子商務平台「雲網萬店」以及擁有零售雲加
盟店。蘇寧易購早前發布的２０２０年業績快報顯示，２０２０年實現商品銷售規模４１６３億
人民幣，其中線上銷售規模佔比近７０％﹒去年第四季度，其營業收入同比增長１３﹒７５％，
雲網萬店平台商品銷售規模同比增長３３﹒７％。蘇寧易購通過零售雲加盟店迅速拓展三四級市
場，２０２０年新開門店３２０１家，預計全年銷售規模同比增長超過１００％。
　　不過，潛在收購能否為深圳國際帶來預期裨益，亦存在不確定性，估計其股價將繼續於１２
元和１３﹒５元之間橫行。《輝立證券董事　黃瑋傑》

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