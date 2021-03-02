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即市新聞

02/03/2021 09:38

《金石為開－黃威》債息急升施壓黃金，短線超賣料反彈

　　《金石為開》上周美國國債收益率的大幅波動引發市場劇烈震盪。儘管美聯儲維持一貫的鴿
派言論，但市場仍擔憂通脹風險上升。１０年期債息一度急升至１﹒６１％，各類資產價格均受
到不同程度的衝擊。美元指數由低位輾轉回升，黃金受到雙重壓力，跌穿去年１１月低位，全周
累計下挫２﹒８％。
　
　　由於疫苗接種進程持續推進及經濟復甦，市場對未來通脹預期持續升溫。近兩周美國中長期
國債利率加速上升，收益率曲線更加陡峭化。上周四（２５日）美國國債拍賣更創下認購倍數
２﹒０４的歷史新低，一度將１０年期美債收益率拉升至１﹒６１４％。各類資產均受到不同程
度的衝擊，大宗商品價格相對穩定，股市則遭遇短線巨大沽壓。美元指數在跌穿９０後迅速反彈
逼近９１，黃金在美元和收益率上行上漲的雙重壓力下連續下挫，跌穿去年１１月底的低位
１７６５美元。
　
　　不過目前美聯儲對於短期通脹風險並不擔心，鮑威爾上周在兩院的發言延續了鴿派基調，重
申在勞動力市場恢復充分就業之前維持寬鬆的貨幣政策。此外，拜登及新任財長耶倫都致力於推
出更多寬鬆措施，市場在短期內並無實際的加息壓力。上周長債利率的表現有些過度，預計１０
年期債息升至１﹒５％後升勢將有所放緩。
　
　　而黃金在上周四及上周五（２６日）兩度下挫後，日線ＲＳＩ跌至超賣水平。目前金價已經
進入去年４－６月份形成的價格區間，料後市支持加強。投資者可嘗試入市博反彈，阻力為保歷
加通道中軌。
　
　　本周需繼續留意債市發展，數據方面重點關注美國２月ＩＳＭ製造業指數及非農報告。去年
２季度的震盪區間頂部，一旦失守，金價可能下滑至１６７０美元。投資者可嘗試在通道下軌附
近小注做多博反彈，阻力位為１８７０美元；一旦失守前低則反手跟進做空。
《六福金融分析師　黃威》（網址：ｗｗｗ﹒ｌｆｆ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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