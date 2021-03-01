  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/03/2021 10:12

《ＥＴＦ動向－凌子敬》波動市況下以房託ＥＴＦ作為分散投資工具

　　《ＥＴＦ動向》最近股票市場波幅大增，市場擔心因為美國１０年期殖利率大幅上升以及通
脹重臨下，會令美國聯儲局縮緊刺激經濟政策。市場的憂慮令市場敏感度較高的互聯網股票首當
其沖，出現一個較大幅度的調整。回想２０２０年，互聯網股於各行各業一支獨秀，投資者不奇
然地加大相關投資比重。要留意的是，任何行業都有不同的周期，互聯網股的波幅度比其他股票
類別為高。要建立一個完善的投資組合，組合內應該要分散，互聯網股雖然依然是未來的中長線
投資方向，但是短期的風險不能忽視。故此，投資者應了解自己可以承受風險能力，從而決定組
合內的資產比重。除了風險較高的互聯網股票外，投資者更應於組合內加入與互聯網股相關度較
低的資產類別，較低風險的資產例如是政府債券或高評級公司債，中度風險的話可以考慮加入房
地產信託（ＲＥＩＴ）類別作為長線投資。
　　從農曆新年後可見，互聯網股的回調並沒有影響到ＲＥＩＴ類別的表現，反而於逆市中可以
看到其分散風險的能力，其走勢與大市的表現關係度相對低，原因主要是ＲＥＩＴ的價值主要是
反映其租金收入以及相關物業的估值。以標普亞太區高息（新西蘭除外）房地產信託精選指數為
例，截至２０２１年１月２９日的過往一年，與恆生指數以及恆生國企指數的相關度只有約
０﹒６，而於滬深３００、納斯達克指數、標普５００指數的相關度更只有分別約０﹒４、
０﹒２以及０﹒３，代表著其相關度是十分低。另一方面，ＲＥＩＴ的派息亦較其他高息股派息
穩定，主要是因為ＲＥＩＴ於受法規下或稅務誘因下，ＲＥＩＴ所收的租金淨收入需要向投資者
派發最少９０％股息。ＲＥＩＴ除了可以作分散風險之餘，其本身亦是一項天然對沖通脹的投資
工具，從過往歷史數據可見，美國的ＲＥＩＴ除了於金融海嘯的２００９年外，消費物價指數以

ＲＥＩＴ每股派息增長均成正比，可見其租金收入跟通脹是有很高的相關性。現時市場開始擔心
通脹升溫，ＲＥＩＴ亦可以作為通脹對沖的工具。’
　　然而，香港的ＲＥＩＴ數目及選擇上相對遠比亞洲區內較少，投資者投資於香港的ＲＥＩＴ
亦需要承受香港市場政策及單一市場風險，投資於亞洲的ＲＥＩＴ可以進一步分散個別地區的風
險。要簡單地參與亞洲地區的ＲＥＩＴ分散組合風險之餘，亦想多一個收息機會，ＲＥＩＴ
ＥＴＦ是投資者可以考慮的其中一個選擇。
《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁　凌子敬》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/02/2021
《神州經脈》美官員籲嚴格執行貿協　滬綜指周挫5%但連升五個月
財經熱話26/02/2021
【月結－新舊輪動】牛年初升後回2月累漲696點　新舊經股執位
財經熱話26/02/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
剖析天下26/02/2021
【氣候危與機】地球仍趨世紀升溫逾3度　「綠色」膺新興賺錢方式
中國故事26/02/2021
【兩會在即】防疫至上核酸檢測不可缺　兩會採訪主要網上進行
中國故事26/02/2021
【兩會在即】聚焦GDP目標赤字率　會否修訂香港選舉制度未明朗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>