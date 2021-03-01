《ＥＴＦ動向－凌子敬》波動市況下以房託ＥＴＦ作為分散投資工具

《ＥＴＦ動向》最近股票市場波幅大增，市場擔心因為美國１０年期殖利率大幅上升以及通

脹重臨下，會令美國聯儲局縮緊刺激經濟政策。市場的憂慮令市場敏感度較高的互聯網股票首當

其沖，出現一個較大幅度的調整。回想２０２０年，互聯網股於各行各業一支獨秀，投資者不奇

然地加大相關投資比重。要留意的是，任何行業都有不同的周期，互聯網股的波幅度比其他股票

類別為高。要建立一個完善的投資組合，組合內應該要分散，互聯網股雖然依然是未來的中長線

投資方向，但是短期的風險不能忽視。故此，投資者應了解自己可以承受風險能力，從而決定組

合內的資產比重。除了風險較高的互聯網股票外，投資者更應於組合內加入與互聯網股相關度較

低的資產類別，較低風險的資產例如是政府債券或高評級公司債，中度風險的話可以考慮加入房

地產信託（ＲＥＩＴ）類別作為長線投資。

從農曆新年後可見，互聯網股的回調並沒有影響到ＲＥＩＴ類別的表現，反而於逆市中可以

看到其分散風險的能力，其走勢與大市的表現關係度相對低，原因主要是ＲＥＩＴ的價值主要是

反映其租金收入以及相關物業的估值。以標普亞太區高息（新西蘭除外）房地產信託精選指數為

例，截至２０２１年１月２９日的過往一年，與恆生指數以及恆生國企指數的相關度只有約

０﹒６，而於滬深３００、納斯達克指數、標普５００指數的相關度更只有分別約０﹒４、

０﹒２以及０﹒３，代表著其相關度是十分低。另一方面，ＲＥＩＴ的派息亦較其他高息股派息

穩定，主要是因為ＲＥＩＴ於受法規下或稅務誘因下，ＲＥＩＴ所收的租金淨收入需要向投資者

派發最少９０％股息。ＲＥＩＴ除了可以作分散風險之餘，其本身亦是一項天然對沖通脹的投資

工具，從過往歷史數據可見，美國的ＲＥＩＴ除了於金融海嘯的２００９年外，消費物價指數以

及

ＲＥＩＴ每股派息增長均成正比，可見其租金收入跟通脹是有很高的相關性。現時市場開始擔心

通脹升溫，ＲＥＩＴ亦可以作為通脹對沖的工具。’

然而，香港的ＲＥＩＴ數目及選擇上相對遠比亞洲區內較少，投資者投資於香港的ＲＥＩＴ

亦需要承受香港市場政策及單一市場風險，投資於亞洲的ＲＥＩＴ可以進一步分散個別地區的風

險。要簡單地參與亞洲地區的ＲＥＩＴ分散組合風險之餘，亦想多一個收息機會，ＲＥＩＴ

ＥＴＦ是投資者可以考慮的其中一個選擇。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》

