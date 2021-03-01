《陶冬天下－陶冬》美股債驚現動盪，歐央行伺機操作

《陶冬天下》美國國債利率，點燃了全球資金的焦慮，各大資產種類均受到衝擊，股市尤甚

。美國債市延續了近期的弱勢，聯儲主席鮑威爾在國會兩院聽證會上的鴿派言論也無法平息投資

者對通脹再燃的擔心，上周四（２５日）美國國債拍賣情形冷淡，不少大戶選擇觀望。令人失望

的拍賣結果，將緩步慢升的國債利率瞬時扯高，十年期國債利率衝上１﹒６１％的年度高位，恐

慌指數一度逾３０，全球股票遭到拋售，資金調整槓桿比率。星期五（２６日）數名公開市場委

員會成員分頭喊話後，市場情緒稍穩，十年期利率回落至１﹒４１％，資金入場抄底，科技股引

領股市回升，不過股市報出去年１０月以來最差的一周表現。不僅美債，歐債、日債和中債都遭

遇了通脹前景的衝擊，只是跌幅未如美債。美債收益水平向上，吸引外資流入，美元指數逼近

９１關口，金價輾轉向下。美國的極端氣候有所緩和，油價高位回落。黃金受到美元匯率和實際

收益率雙重打擊而下行。



國債按理說是相對平穩的資產種類，不過最近卻十分動盪。三個月前美國十年期國債利率只

有０﹒８４％，隨著拜登當?和拜登交易浮起，市場對美國經濟復甦和通貨膨脹前景逐步改觀，

債市長年期利率慢慢上揚，２月１１日十年期國債利率升至１﹒１２％。之後市場對聯儲提早終

止ＱＥ計劃的預期明顯增加，收益率曲線的長端趨陡峭，資金入市變得謹慎，直接導致上周國債

拍賣冷清，加劇了國債拋售，十年期國債一舉升上１﹒６１％高位，並引起股市恐慌。聯儲通過

１月會議紀要和鮑威爾國會聽證表達出來的立場是，復甦前景有改善，但是距離真正的復甦尚有

很大的差距。貨幣政策將維持寬鬆立場，直至就業市場恢復正常。決策者對短期的通脹數據上升

並不擔心，認為這是過渡性的，不會也不應該因此修改政策基調。市場中部分人士則認為拜登的

救援計劃規模龐大，對已經在復甦中的經濟不僅帶來刺激效果，還構成通脹壓力。在持續的通脹

壓力下決策者可能被迫修正政策基調，提早削減資產購買規模。筆者認為，必須分清人為增長和

有機增長，供應端通貨膨脹和需求端通貨膨脹。目前所見的增長主要來自刺激政策，就業市場恢

復到疫情前的水平還有很長的路要走。通貨膨脹主要來自基數效應和產業鏈錯配，需求過度所帶

來的通脹壓力暫時沒有見到。這種情況下，聯儲寧可將ＱＥ做得更長、更多。美國決策者上下一

致認為，奧巴馬╱伯南克在應付雷曼危機時收水太快，拖累了實體經濟的全面復甦，相信拜登╱

鮑威爾會盡量迴避通脹的「數據噪音」，以最大的努力爭取實體經濟的復甦。筆者不擔心聯儲提

早收水帶來流動性的系統風險，但是不排除市場情緒導致的連鎖去槓桿和踐踏效果，上周債市就

是一例。



如果說美國國債市場動盪，歐洲國債市場就應該用尷尬來形容。歐元區國債利率跟隨美債上

漲。可是歐元區並沒有出現美國那種經濟前景轉光明的景象，疫苗注射進度令人失望，就業市場

一片慘淡，經濟刺激方案還在爭論中（年中前難有資金救援）。此時歐洲資金成本普遍上升到去

年上半年的水平，令歐洲央行很不自在。上周行長拉加德和首席經濟學家蘭斯分別表示「密切關

注」利率上升以及力爭維持一個有利的金融環境。筆者解讀其話外之音是歐洲央行會加大

ＰＥＰＰ的購買力度，以此抗衡國債利率的升幅。儘管ＰＥＰＰ尚餘一萬億歐元的未使用額度，

貨幣當局進一步提高購買上限也不是不可能的。而且，既然市場對資金成本預期有所改變，

ＥＣＢ有可能調低存款利率。歐洲央行在貨幣政策上蠢蠢欲動，不過改善歐洲經濟前景主要靠財

政刺激措施。在這個領域，德國發出來的聲音是希望明年為財政政策重新設立限制。筆者看來歐

洲的刺激措施和復甦能力遠遠落後於美國，歐洲需要依賴全球需求復甦來打救。



本周市場焦點：１）美國債市發展，２）拜登政府１﹒９萬億刺激措施進入最後國會投票和

白宮簽署程序，３）美國非農就業數據。預計２月份非農就業增加２５０Ｋ，顯示第二波疫情對

就業市場的打擊見頂，當然比起疫情前水平美國仍有９﹒５Ｍ份工作消失了。除此之外，英國預

算案、歐盟及中國的ＰＭＩ數字也值得留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

