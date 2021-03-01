《缸邊隨筆－石鏡泉》不識息的美儲局

《缸邊隨筆》美國聯儲局不識息，即是不懂醫術的醫生，結果？會死人。想唔死？自己執生

，減債。



筆者謂聯儲局不識息是個很大的責難，是。因為講息低不用怕的聯儲局官員，以年齡來說，

筆者只可以謂他是個「仔」，未見過「大蛇屙尿」，即未見過７０年代末美通脹勁升、債息急升

的困境。



聯儲局官員謂，今時債息仍低，升吓，無礙。反之息升，反映市場預期通脹升，即是經濟會

轉好，所以今時息升，是好事，值得擁抱！



戇居！！！如息升值得擁抱，股市要升啦！



息是否低，要看靠息去炒的華爾街怎部署。



如街息在半厘，華爾街精英的部署，是會以街息兩厘，還是街息半厘來部署？街息半厘，而

仍以街息兩厘的眼光來炒，一定被老闆炒。街息半厘，就一定以街息半厘來炒，當街息急升上１

厘時，即資金成本加倍，華爾街的精英，要不要走貨？必走，咁就係股市要跌數百點以至千點囉

。因為炒新經濟、新科技股的精英是不會不借錢或不用孖展來炒。



以港股藍籌計，是可以做５０％孖展，即是１００元可買１５０元貨，這就是為甚麼近數月

來，港股升極的都是大價指數成分股，因為這些股可做孖展。但那些就算有實力的二、三線股（

可作價值投資）就少資金關顧，因為這些實力股只能做到小額孖展，以至不能做孖展。當太多孖

展貨時，市跌一急，就會戲院失火，人踩人，成交便急升至歷史紀錄。



如果市場上沒有孖展客又如何？就不會有股跌或股災。筆者做節目，不時有人問，我揸了這

股成１０年，幾時返家鄉。這位朋友肯定不是用孖展啦，持孖展貨１０年，畀息都畀死。



莊子謂：聖人（精明人孖展客）不死，大盜不止。市場上沒有孖展客，大市點會跌（唔好再

講加印花稅啦！）。如投資者都不是孖展聖人，而是老老實實，百分百用自己錢去揸貨的大叔大

嬸時，股市就頂多有微波漣漪！



街息高低與否，不是以監管者，即旁觀者的角度去看，而是要以使用者的角度去看，如街息

半厘，市場不肯借，又或當兩厘（即做了保險），則街息升上１厘半，市場也不會起波瀾。此一

如在回教國家，豬價升上天，也不會為居民生活帶來困苦，只有在食豬肉的國家，豬價升，才會

為民生帶來困擾。



當美國息口市場被慣寵了低息，當聯儲局官員又日日講可容忍通脹，保你低息時，金融街會

不借大？借大的一個指標就是不會花錢去買認沽證（沽空），有錢都去買認購證（睇好）。筆者

在上周三（２４日）和周四（２５日）文一再指出，今時華爾街的沽空比率只低至１﹒５％，與

２０００年科網潮爆破前的沽空水平相若，這是危險的，一旦市道逆轉，投資者就要加大沽空倉

位，個市想不急跌都不能。



今時美債息會不會是升一陣子又回下？怕不易，原因：



１﹒不是講疫情會去，環球經濟復甦會臨？環球復甦一臨，各國政府、企業對資金的需求將

多，必然會扯高債息，故近日是不光美債息升，而是環球債息升，澳洲政府於上周五（２６日）

亦被迫「突然」入市買澳債，圖壓低澳債息。



今時金融市場是環球一體化，大國（特別是美國）息升、股跌，是會引起「蝴蝶效應」，由

此岸波動到彼岸。因為環球股票基金，如在一地受創是會在其他地區沽貨，籌錢來等人贖回基金

。香港市場資金自由出入，一直以來就有自動提款機的稱號，今次又怎會例外。



２﹒對通脹展望，筆者認為２０２１年後，怕是升為主，何故？



通脹，是貨幣供應多、人口多、人的欲望多所致。



有孤寒財主，錢多到痺，但就孤家寡人，甘於家徒四壁；如社會上人人如此，怎易有通脹。



同是孤寒財主，也是錢多，也甘於家徒四壁，但有三妻四妾，家族人丁多，食飯都可以食到

米有通脹。



有打工族，財富不多，但信用卡多，又多女朋友（即人丁多），又「大花筒」，碌卡度日。

但在一定時期內，這類打工族會帶來極大通脹壓力。



１９７０年代末，美國的戰後一代（人丁多），剛出來工作，有信用卡，狂碌卡消費，便帶

來了美國１３％的高通脹率，３個月債息高至２１厘，３０年國債高至１５厘，但仍未壓得住通

脹；直到有日美國國民醒覺，響應白宮呼籲不要碌卡，不先使未來錢，有責任的美國人把信用卡

剪半，寄到白宮，信用卡消費減，通脹便回下。當時的聯儲局主席伏爾克被譽為打通脹猛虎的英

雄，但他自己則稱，唔知點解美國人突然轉軚，剪卡不消費。可見，利率高雖可壓通脹，但最重

要的是消費者肯削其欲望，罷買，通脹必降。



這段歷史，跟今時有何關係？是由１２１０年至今時的世界通脹率，踏入１９００年，世界

人口急劇膨脹，這就是孤寒財主，卻有三妻四妾，使家族人丁增加，必然會食米都食到窮（通脹

）。



１９００年前環球利息基本在兩厘左右，因為當時少有通脹困擾。由１９００至１９５０年

間，世界打了兩次大戰，把本應通脹之象，因戰爭，而變為通縮。但由１９５０至１９７０，世

界相對太平了，歐美人開始消費，所以帶來了７０年代的通脹。但這個通脹浪潮被美國的高息遏

止住一直到１９９４年，美國通脹又起。



當年，聯儲局主席格蘭斯班謂：要消滅通脹於萌芽狀態，一年內加７次息共加３厘半。當時

格蘭斯班所見的通脹芽是商品期貨指數升逾２５０（印象是）。



不過，之後商品期貨續升，美國通脹卻沒有來，並自該時起，通脹率一直回下，而美息又一

直回下，３０年期８厘息回至近日的兩厘多。



為甚麼美國通脹會於９０年代起回落？筆者認為一個原因是中國做了世界工廠，中國工人人

工低，就算商品價格在９０年代以來，一直升，並升穿了１９９４年格蘭斯班所怕的通脹萌芽水

平。但由於勞工成本低了，所以美國貨價未見大升，通脹也就平穩下來了。



近年，由於中美交惡，加上新冠肺疫，亦使通脹未能大漲。但２０２１年後？中國人的消費

起來了，環球的消費也會因疫去而起來了，全球７０億人，人丁不少，每人吃多一口、穿多一件

衫，資源的需求便大，所以近月的大宗商品價上升是不可小看，下一波的通脹，將再沒有廉價中

國工資，來減通脹壓力，而當第三世界的商品價，再沒有殖民地時的剝削與掠奪時，人工、物料

都貴，通脹必來。



中央也考慮到這個可能惡果。去年就提出大家要節儉餐桌，不要浪費，因為中國今時是可以

衣暖，但要飽，就仍有壓力。所以一直謂要守住１８億畝的耕地。中國有上億人今年脫貧，要不

反貧，就是他們會食多啲、穿多啲、用多啲，這能不對資源產生壓力？大宗商品價能不漲、通脹

能不脹。相信筆者以上所思，是今時那班聯儲局官員未可想到的，原因？少考慮到地球人口增長

所帶來的需求和通脹壓力，這是環球性的，不是光你美國的。《資深投資者 石鏡泉》

