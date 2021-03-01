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01/03/2021 09:04

【香港政情】夏寶龍強調一國兩制不變，范徐麗泰倡取消５超區議席

　　《經濟通通訊社１日專訊》港澳辦主任夏寶龍在深圳聽取香港代表對完善香港特區選舉制度
及落實「愛國者治港」的意見。他強調，一定要由愛國者治港，並指中央反覆向香港透出一個重
磅信息，就是一國兩制不會變，現在不變，以後也不會變。
　　港澳辦主任夏寶龍在深圳出席座談會，港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧，及駐港國
安公署署長鄭雁雄亦在場。

＊范徐麗泰：愛國者標準非清一色＊

　　與會的全國人大前常委范徐麗泰認為，區議會屬於非政權組織，建議取消立法會及特首選委
會的議席，日後亦應確保立法會，三分之二議席由愛國者出任。
　　她表示，立法會中區議會第二界別的五個議席，以及選委會中屬區議會的１１７席都應取消
，建議選委會的議席由政協委員、全國工商聯、婦聯及青聯的香港區代表選出；同時建議選委會
新增兩個功能，包括互選產生若干名立法會議員，而其他人要參選亦要取得一定數量選委的提名

　　范徐麗泰說愛國愛港的標準不是「清一色」，是指以往言行未曾提出反對國家、不承認自己
是中國人或想破壞一國兩制、香港繁榮安定的人士，都可以參選。她又建議，立法會地方選區由
五大選區，拆細成最少十個選區，不再沿用比例代表制，由該區得票最高的兩名候選人當選。

＊陳弘毅：與會者認為應由中央行使主導權＊

　　前中央政策組首席顧問邵善波相信，中央很大決心完善選舉制度，他在會上反映，同時應顧
及民主派的生存空間。
　　基本法委員會委員陳弘毅表示，與會人士認為在選舉制度改革上，應該由中央行使主導權，
通過全國人大或全國人大常委會制定改革的基本原則、方向和框架等，再進一步由香港本地立法
實施。（ｃｌ）（ｚｚ）

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