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01/03/2021 11:07

【新冠肺炎】梁子超擔心檢測滯後成最大漏洞，追蹤方式須精密

　　《經濟通通訊社１日專訊》本港疫情反覆，尖沙咀Ｋ１１　ＭＵＳＥＡ「名潮食館」群組擴
大。呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目上表示，政府要盡快改善「願檢盡檢」的檢測安排，加
強收發深喉唾液樣本樽，最理想是在２４小時內發出檢測結果。他認為現時部分病毒檢測結果滯
後，是防疫最大的漏洞，甚至可能與近日的超級傳播事件有關，患者或帶病到不同地方上班，增
加社區傳染風險，若情況在短期內沒有改善，疫情或出現反彈。

＊實驗室檢測量仍未用盡＊

　　梁子超說，本港實驗室的檢測量並未用盡，既然政府提出政策，就要肯定可以有效執行。他
質疑當局加強不同群組的定期檢測要求，但檢測承辦商未有相應提高服務能力，安排對防疫幫助
不大。他認為，需於２４至４８小時內有化驗結果，否則整個計劃就會失去意義。
　　對於衛生防護中心收緊檢疫安排，梁子超表示，單靠這類事後工作，肯定永遠不能「追蹤跑
得快過病毒」，一定要有精密的追蹤方式，包括安排確診者驗抗體，否則追蹤和傳播方向不配合
，只會白費追蹤和檢疫功夫，亦會「走漏」很多個案。

＊名潮爆疫與放寬食肆每枱人數上限無直接關係＊

　　他表示，第四波疫情已拖了４個月，相信政府放寬防疫措施，是考慮經濟民生多於疫情，加
上今次「名潮」群組爆發涉及午市堂食，牽涉跨枱食客，與放寬食肆每枱人數上限無直接關係，
相信政府收緊防疫措施的空間不多。他認為，「名潮食館」群組，有患者發病後仍上班，增加社
區傳播風險，促請當局從速處理，並呼籲市民盡量減少在繁忙時段，前往人多聚集的地方。
（ｃｌ）

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