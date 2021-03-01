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01/03/2021 14:14

【新冠肺炎】本港新增１４宗確診，１１宗本地個案５宗源頭不明

　　《經濟通通訊社１日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至３月１日零時零分，本港新增
１４宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計１１０２０宗（包括１１０１９宗確診個案和一宗
疑似個案）。
　　新增個案中，３宗為輸入病例，餘下１１宗本地感染，５宗源頭不明，其餘６宗與本地個案
有流行病學關連。（ｃｌ）

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