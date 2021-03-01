【新冠肺炎】本港新增１４宗確診，１１宗本地個案５宗源頭不明

《經濟通通訊社１日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至３月１日零時零分，本港新增

１４宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計１１０２０宗（包括１１０１９宗確診個案和一宗

疑似個案）。

新增個案中，３宗為輸入病例，餘下１１宗本地感染，５宗源頭不明，其餘６宗與本地個案

有流行病學關連。（ｃｌ）

