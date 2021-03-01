【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院７９歲男患者病逝，本港累計二百人染疫亡

《經濟通通訊社１日專訊》瑪嘉烈醫院一名確診新冠肺炎男病人昨晚（２８日）離世，疫情

至今，本港累計已有２００人病逝。

瑪嘉烈醫院指，一名有長期病患的７９歲男病人（個案編號：１００２３）因發燒及需要氧

氣支援，１月２３日由檢疫中心轉送北大嶼山急症室接受治療，及後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部

留醫，並確診感染２０１９冠狀病毒病。衞生署於２月２１日解除其隔離令，惟病人情況持續惡

化，延至昨晚離世。（ｃｌ）

