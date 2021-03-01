【新冠肺炎】Ｋ１１　Ｍｕｓｅａ增至４８宗確診，當局憂疫情發展

《經濟通通訊社１日專訊》本港新冠肺炎疫情反覆，尖沙咀Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ感染群組擴

大，衛生防護中心及食環署人員下午聯同港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察。衛生防護中

心總監林文健表示，群組至今，已有４８宗確診個案，包括２２名食客、９名員工及１７名密切

接觸者。



＊仍未能聯絡１５名「名潮食館」食客＊



他續指，目前與Ｋ１１Ｍｕｓｅａ群組有關的檢疫人士約４００多人，防護中心對疫情發展

有擔憂，認為群組個案有回升跡象，當中三成患者無病徵。中心呼籲仍未聯絡上的１５名「名潮

食館」食客，盡快與中心聯絡，而Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ員工亦應盡快檢測。

他表示，Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ群組的大部分患者均在２月１８至２７日發病，當中有２１名

食客在２月１９日在商場內午餐，１人在２月１８日午餐。另有３宗與Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ有關

的確診個案未知源頭，包括卡地亞一名員工、一名曾到Ｌｉｌｉｕｍ餐廳的食客，以及

Ｔｗｉｎｋｉｅ Ｃｏｏｋｉｅｓ一名員工。



＊曾到黃頌仁醫務所者須強檢



值得注意的是有一宗初步陽性個案，患者曾到大角咀黃頌仁醫務所求醫，患者本人近期無到

訪Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ，但有３名其後確診的Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ「名潮食館」食客曾到這間醫

務所求醫，醫務所一名護士昨天亦確診。林文健認為，目前仍然只屬第二代傳播。當局將發出強

制檢測公告，要求２月２２日起曾到黃頌仁醫務所求醫的人士，盡快接受強制檢測。（ｃｌ）

