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即市新聞

01/03/2021 17:42

【國安立法】控方申請將初選案押後至５月底，多名被告律師反對

　　《經濟通通訊社１日專訊》４７名組織及參與民主派初選的人士，被警方以「串謀顛覆國家
政權罪」落案起訴，今日在西九龍裁判法院提堂。代表控方的副刑事檢控專員楊美琪申請將案件
押後至５月３１日再提堂，以便警方進一步調查案件，包括破解相關流動裝置以及了解資金流向
，但遭多名被告的代表律師反對。

＊辯方：若控方未完成調查，不應要求被告提前報到＊

　　大律師公會主席、資深大律師夏博義認為，控方申請押後的時間過長，並不合理，又指控方
計劃反對全部被告的保釋申請，而部分被告年事已高，不宜長時間被羈押，夏博義建議將案押後
一個月。
　　另一名被告代表、資深大律師潘熙亦指，控方要求將案押後３個月是濫用權力及程序，他以
所代表的被告梁國雄為例，原本４月才需向警方報到，但日前收到通知要提前報到，他認為如果
控方未完成調查就不應要求被告提前報到及起訴。潘熙又指，他代表的４名被告已作好準備，隨
時可以答辯。

＊警方曾舉紫旗要求支持者離開＊

　　庭上又披露調查工作仍有４００多項鑑證未完成，有被告的代表律師擔心進度，要求控方交
代３個月後完成調查的成數。
　　今早起數百名市民在法院外排隊輪候旁聽及聲援，下午外仍有大批支持者守候。法院下午約
３時半再開庭，支持者在法院外高叫口號。警方曾舉起藍旗及紫旗警告，稱現場市民所叫的口號
有分裂國家、顛覆國家政權的意圖，涉嫌違反非法集結，損害社會安寧，命令市民馬上離開，否
則有可能使用武力驅散。（ｃｌ）（ｚｚ）

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