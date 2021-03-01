【企業盈警】恒發光學（０１１３４）料全盈轉虧最多１５５０萬元

《經濟通通訊社１日專訊》恆發光學（０１１３４）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損介乎約１３５０萬至１５５０萬元，而２０１９年度溢利約９１０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因ＣＯＶＩＤ－１９全球爆發對出口銷售造成不利影響，導致銷量減

少及銷售訂單延誤，以及銷量減少惟若干經營成本維持固定，導致毛利下降。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

