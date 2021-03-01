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即市新聞

01/03/2021 07:53

【企業盈警】貓眼娛樂（１８９６）料全年盈轉蝕最多６﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社１日專訊》貓眼娛樂（０１８９６）公布，預期截至１２月３１日止年度虧
損將介乎約６億至６﹒５億元（人民幣．下同），而２０１９年度純利約４﹒６４億元。
　　該集團指，虧損主因預計期內收入將介乎約１３﹒５億至１４億元，比２０１９年度收入約
４２﹒６８億元顯著下跌，由於受疫情影響而導致去年７月２０日之前，內地電影院關閉、線下
大型演出及賽事取消，導致在線娛樂票務等服務收入大幅減少，及基於疫情對若干業務合作夥伴
造成個別不利影響等情況，對若干應收帳款和預付帳款餘額一次性計提減值撥備，在考慮預期信
貸損失後，預計全年度確認減值撥備總額將介乎３﹒５億至４﹒２億元之間。不過，隨著疫情逐
漸得到有效控制、以及行業逐漸復甦和發展，該集團業務現已恢復正常，運營層面保持穩健。
　　該集團預期於３月下旬公布業績。
　
＊發行影片《你好，李煥英》票房逾４５億人幣＊

　　另外，目前，內地電影市場及現場娛樂業務正逐步恢復，根據貓眼專業版數據顯示，去年總
計實現票房約２０３億元，儘管各地嚴格執行影院上座率限制，今年春節檔由本月１１日至１７
日的總票房約７８億元，相比２０１９年春節檔如２月４日至１０日增長３２﹒５％，且今年春
節檔日票房連續５天破１０億元。根據貓眼專業版數據顯示，截至公告時，該集團為出品和主控
發行方，且為主要受益方之一影片《你好，李煥英》票房已超過４５億元，現列內地電影票房榜
第四位。（ｗｈ）

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